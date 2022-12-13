https://sputniknews.com.tr/20221213/ilk-demokrasi-surasi-istanbulda-toplaniyor-1064528799.html

İlk ‘Demokrasi Şurası’ İstanbul’da toplanıyor

İlk ‘Demokrasi Şurası’ İstanbul’da toplanıyor

Türk Demokrasi Vakfı’nın ilk kez düzenleyeceği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Demokrati Şuarası, Türkiye’de demokrasiyi konuşmak için 17 Aralık’ta... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T15:15+0300

2022-12-13T15:15+0300

2022-12-13T15:15+0300

türkiye

istanbul

türkiye

6'lı masa

türkiye demokrasi vakfı (tdv)

demokrati şurası

salih uzun

murat karayalçın

ilter turan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102884/47/1028844741_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d88d4488528f9842a93b01d4d8ffd084.jpg

Türk Demokrasi Vakfı’nın (TDV) ilk kez düzenleyeceği ‘Demokrati Şurası’ 17 Aralık’ta İstanbul’da toplanıyor. Her yılın Aralık ayında yapılması planlanan etkinlik, bu sene Grand Cevahir Otel’in kongre merkezinde gerçekleştirilecek.Açılış oturumuyla birlikte toplam 4 oturum sürmesi planlanan şura, Türkiye’nin bir yıllık ‘demokrasi muhasebesi’ için zemin sağlamayı amaçlıyor. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, tüm siyasi parti genel başkanlarını şuraya davet ederken, 6’lı masada yer alan muhalefet liderlerinin çoğunun toplantıya katılması ve konuşma yapması bekleniyor.İlk oturumunu TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un yöneteceği Demokrasi Şurası, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Prof.Dr. İlter Turan’ın başkanlığındaki konuşmalar ile devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20221213/erdogan-rusya-federasyonu-federal-meclisi-devlet-dumasi-baskani-vyacheslav-volodini-kabul-etti-1064526787.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, türkiye, 6'lı masa, türkiye demokrasi vakfı (tdv), demokrati şurası, salih uzun, murat karayalçın, ilter turan