https://sputniknews.com.tr/20221213/ilk-demokrasi-surasi-istanbulda-toplaniyor-1064528799.html
İlk ‘Demokrasi Şurası’ İstanbul’da toplanıyor
İlk ‘Demokrasi Şurası’ İstanbul’da toplanıyor
Türk Demokrasi Vakfı’nın ilk kez düzenleyeceği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Demokrati Şuarası, Türkiye’de demokrasiyi konuşmak için 17 Aralık’ta... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:15+0300
2022-12-13T15:15+0300
2022-12-13T15:15+0300
türkiye
istanbul
türkiye
6'lı masa
türkiye demokrasi vakfı (tdv)
demokrati şurası
salih uzun
murat karayalçın
ilter turan
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Türk Demokrasi Vakfı’nın (TDV) ilk kez düzenleyeceği ‘Demokrati Şurası’ 17 Aralık’ta İstanbul’da toplanıyor. Her yılın Aralık ayında yapılması planlanan etkinlik, bu sene Grand Cevahir Otel’in kongre merkezinde gerçekleştirilecek.Açılış oturumuyla birlikte toplam 4 oturum sürmesi planlanan şura, Türkiye’nin bir yıllık ‘demokrasi muhasebesi’ için zemin sağlamayı amaçlıyor. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, tüm siyasi parti genel başkanlarını şuraya davet ederken, 6’lı masada yer alan muhalefet liderlerinin çoğunun toplantıya katılması ve konuşma yapması bekleniyor.İlk oturumunu TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un yöneteceği Demokrasi Şurası, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Prof.Dr. İlter Turan’ın başkanlığındaki konuşmalar ile devam edecek.
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istanbul, türkiye, 6'lı masa, türkiye demokrasi vakfı (tdv), demokrati şurası, salih uzun, murat karayalçın, ilter turan
istanbul, türkiye, 6'lı masa, türkiye demokrasi vakfı (tdv), demokrati şurası, salih uzun, murat karayalçın, ilter turan
İlk ‘Demokrasi Şurası’ İstanbul’da toplanıyor
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Türk Demokrasi Vakfı’nın ilk kez düzenleyeceği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Demokrati Şuarası, Türkiye’de demokrasiyi konuşmak için 17 Aralık’ta İstanbul’da toplanıyor.
Türk Demokrasi Vakfı’nın (TDV) ilk kez düzenleyeceği ‘Demokrati Şurası’ 17 Aralık’ta İstanbul’da toplanıyor. Her yılın Aralık ayında yapılması planlanan etkinlik, bu sene Grand Cevahir Otel’in kongre merkezinde gerçekleştirilecek.
Açılış oturumuyla birlikte toplam 4 oturum sürmesi planlanan şura, Türkiye’nin bir yıllık ‘demokrasi muhasebesi’ için zemin sağlamayı amaçlıyor. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, tüm siyasi parti genel başkanlarını şuraya davet ederken, 6’lı masada yer alan muhalefet liderlerinin çoğunun toplantıya katılması ve konuşma yapması bekleniyor.
İlk oturumunu TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un yöneteceği Demokrasi Şurası, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Prof.Dr. İlter Turan’ın başkanlığındaki konuşmalar ile devam edecek.