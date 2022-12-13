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https://sputniknews.com.tr/20221213/erdogan-rusya-federasyonu-federal-meclisi-devlet-dumasi-baskani-vyacheslav-volodini-kabul-etti-1064526787.html
Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin’i kabul etti
Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T14:44+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
vyaçeslav volodin
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Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin TBMM Başkanı Şentop ile görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20221213/tbmm-baskani-sentop-rusya-devlet-dumasi-baskani-volodin-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenledi-1064523489.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, vyaçeslav volodin
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, vyaçeslav volodin

Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin’i kabul etti

14:44 13.12.2022 (güncellendi: 14:50 13.12.2022)
© AAErdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin’i kabul etti
Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin’i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin TBMM Başkanı Şentop ile görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile ortak basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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