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https://sputniknews.com.tr/20221213/fransada-86-kisinin-oldugu-isid-saldirisiyla-baglantili-8-sanik-suclu-bulundu-1064550937.html
Fransa’da 86 kişinin öldüğü IŞİD saldırısıyla bağlantılı 8 sanık suçlu bulundu
Fransa’da 86 kişinin öldüğü IŞİD saldırısıyla bağlantılı 8 sanık suçlu bulundu
Fransa’da Temmuz 2016 Nice kentinde 86 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu IŞİD saldırısı ile bağlantılı olan 8 sanık mahkeme tarafından suçlu bulundu... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:50+0300
2022-12-13T22:50+0300
dünya
fransa
işid
nice
kamyon
islami terör
saldırı
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Fransa’nın Nice kentinde 2016 düzenlenen IŞİD saldırısı ile bağlantılı sanıklar hakkında karar verildi. Başkent Paris’teki özel bir mahkemede görülen davada, 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile bağlantılı 8 sanık suçlu bulunarak, 2 ila 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, saldırıyı düzenleyen Mohamed Lahouaiej-Bouhlel’in arkadaşları Mohamed Ghraieb ve Chokri Chafroud’a 18 yıl ve Remzi Arefa’ya ise Bouhlel’e silah sağlamaktan 12 yıl hapis cezası verdi.Davada yargılanan 4’ü Arnavut ve 1’i Tunuslu olan diğer 5 sanık ise, 'silah kaçakçılığı' ve 'komplo' suçlamalarından 2 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Söz konusu 5 sanıktan hiç biri saldırıya katılmakla ya da suç ortaklığı yapmakla suçlanmadı.Savcılar, 8 sanık hakkında Lahouaiej-Bouhlel'e silah sağlamak, saldırıda kullandığı kamyonu kiralamasına ve saldırının güzergahına belirlemesine yardımcı oldukları gerekçesiyle haklarında 5 yıldan müebbette kadar hapis cezası talep etmişti.Sanıkların mahkemenin kararının temyiz edebilecekleri açıklandı.Nice saldırısıTunuslu 31 yaşındaki Lahouaiej-Bouhlel, 14 Temmuz 2016’da Fransa Milli Günü (Bastille Günü) kutlamaları sırasında havai fişek gösterisini izleyen yaklaşık 30 bin kişilik kalabalığın arasına kamyonla dalmıştı. Saldırıda 15’i çocuk toplam 86 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.Saldırıyı IŞİD üstlenmiş fakat yürütülen soruşturma kapsamında Lahouaiej-Bouhlel'in IŞİD ile bağlantısına dair kanıt bulunamamıştı.Öte yandan söz konusu davanın duruşmaları 130 kişinin hayatını kaybettiği 13 Kasım 2015'te Paris’te düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili davanın duruşmalarına ev sahipliği yapan başkentteki tarihi Adalet Sarayı'nda yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/afganistanda-cinlilerin-kaldigi-otele-yonelik-saldiriyi-isid-ustlendi-1064518783.html
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fransa, işid, nice, kamyon, islami terör, saldırı
fransa, işid, nice, kamyon, islami terör, saldırı

Fransa’da 86 kişinin öldüğü IŞİD saldırısıyla bağlantılı 8 sanık suçlu bulundu

22:50 13.12.2022
© REUTERS / ERIC GAILLARDFransa - Nice - saldırı
Fransa - Nice - saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© REUTERS / ERIC GAILLARD
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Fransa’da Temmuz 2016 Nice kentinde 86 kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu IŞİD saldırısı ile bağlantılı olan 8 sanık mahkeme tarafından suçlu bulundu. Sanıklara 2 ila 18 yıl arasında hapis cezası verildi.
Fransa’nın Nice kentinde 2016 düzenlenen IŞİD saldırısı ile bağlantılı sanıklar hakkında karar verildi. Başkent Paris’teki özel bir mahkemede görülen davada, 86 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile bağlantılı 8 sanık suçlu bulunarak, 2 ila 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, saldırıyı düzenleyen Mohamed Lahouaiej-Bouhlel’in arkadaşları Mohamed Ghraieb ve Chokri Chafroud’a 18 yıl ve Remzi Arefa’ya ise Bouhlel’e silah sağlamaktan 12 yıl hapis cezası verdi.
Davada yargılanan 4’ü Arnavut ve 1’i Tunuslu olan diğer 5 sanık ise, 'silah kaçakçılığı' ve 'komplo' suçlamalarından 2 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Söz konusu 5 sanıktan hiç biri saldırıya katılmakla ya da suç ortaklığı yapmakla suçlanmadı.
Savcılar, 8 sanık hakkında Lahouaiej-Bouhlel'e silah sağlamak, saldırıda kullandığı kamyonu kiralamasına ve saldırının güzergahına belirlemesine yardımcı oldukları gerekçesiyle haklarında 5 yıldan müebbette kadar hapis cezası talep etmişti.
Sanıkların mahkemenin kararının temyiz edebilecekleri açıklandı.

Nice saldırısı

Tunuslu 31 yaşındaki Lahouaiej-Bouhlel, 14 Temmuz 2016’da Fransa Milli Günü (Bastille Günü) kutlamaları sırasında havai fişek gösterisini izleyen yaklaşık 30 bin kişilik kalabalığın arasına kamyonla dalmıştı. Saldırıda 15’i çocuk toplam 86 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.
Saldırıyı IŞİD üstlenmiş fakat yürütülen soruşturma kapsamında Lahouaiej-Bouhlel'in IŞİD ile bağlantısına dair kanıt bulunamamıştı.
Öte yandan söz konusu davanın duruşmaları 130 kişinin hayatını kaybettiği 13 Kasım 2015'te Paris’te düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili davanın duruşmalarına ev sahipliği yapan başkentteki tarihi Adalet Sarayı'nda yapıldı.
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