https://sputniknews.com.tr/20221213/cocuk-yasta-evliligi-savunan-bashekim-yardimcisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1064507160.html
Çocuk yaşta evliliği savunan başhekim yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Çocuk yaşta evliliği savunan başhekim yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Çocuk yaşta evliliği savunarak 13 yaşındaki çocuğun baskı ve zorlama olmadan kendi iradesiyle evlenebileceğini ifade eden İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T00:07+0300
2022-12-13T00:07+0300
2022-12-13T00:21+0300
ihh
insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı
türkiye
başhekim
çocuk istismarı
din
islam
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Türkiye, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirmesi' skandalını tartışırken, İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, çocuk yaşta evliliği savunan açıklamalar yaptı.Bir sosyal medya kullanıcısının, H.K.G.'nin ailesi hakkında yaptığı bir paylaşıma yanıt veren Uysal, “Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayrimeşrusuna engel olamayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?” ifadelerini kullandı.'Tweet'i sildim çünkü seviyesizler üşüştü'Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Uysal, paylaşımını birçok sosyal medya kullanıcısının tepki göstermesi üzerine kaldırdı. Paylaşımının kaldırma gerekçesine ilişkin yeni bir paylaşım yapan Uysal, “Bu ortamda bir konunun fikrî-entelektüel seviyede ele alınamayacağını bir kere daha gördük. Seviyeli-seviyesiz herkes burada. Seviyeli fikir, muhalif de olsa konuşulur ama seviyesizlerle uğraşmak zor. Bir tweet’imi sildim çünkü seviyesizler üşüştü Fikrî ortamlar bulmak ümidiyle…” ifadelerine yer verdi.Yaşanan gelişmelerin ardından Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Sözcü gazatesine yaptıkları açıklamada, Hasan Hüseyin Uysal hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve görevden alınabileceğini ifade etti.AK Parti'den tepki: Yapılan yersiz açıklama asla kabul edilemezÖte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hasan Hüseyin Uysal'ın adını vermeden yapılan açıklamanın kabul edilemez olduğunu kaydeden Usta, “6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili Adalet Bakanlığımız inceleme başlatmış ve Meclisimizde araştırma komisyonu kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu ile ilgili bir kamu çalışanının yaptığı yersiz açıklama asla kabul edilemez. Bu kişi için de soruşturma başlamıştır” dedi.Daha önce kadınları hedef almıştı: 'Cariye mi bunlar?' Uysal, daha önce de kadınları giyimleri üzerinden hedef almış ve büyük tepki çekmişti. Uysal, kadınlar hakkında “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun yüzde 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ismailaga-cemaatinden-6-yasindaki-kiz-cocuguna-yonelik-cinsel-istismar-ile-ilgili-aciklama-1064493124.html
https://sputniknews.com.tr/20221212/6-yasindayken-evlendirilip-cinsel-istismara-ugradigini-soyleyen-kadinin-son-ifadesi-ortaya-cikti-1064465486.html
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ihh, insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı, başhekim, çocuk istismarı, din, islam
ihh, insan hak ve hürriyetleri (ihh) insani yardım vakfı, başhekim, çocuk istismarı, din, islam
Çocuk yaşta evliliği savunan başhekim yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 13.12.2022 (güncellendi: 00:21 13.12.2022) Abone ol
Çocuk yaşta evliliği savunarak 13 yaşındaki çocuğun baskı ve zorlama olmadan kendi iradesiyle evlenebileceğini ifade eden İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal hakkında idari soruşturma başlatıldı. Öte yandan Hasan Hüseyin Uysal gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.
Türkiye, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile ‘evlendirmesi' skandalını tartışırken, İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, çocuk yaşta evliliği savunan açıklamalar yaptı.
Bir sosyal medya kullanıcısının, H.K.G.'nin ailesi hakkında yaptığı bir paylaşıma yanıt veren Uysal, “Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayrimeşrusuna engel olamayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?” ifadelerini kullandı.
'Tweet'i sildim çünkü seviyesizler üşüştü'
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine
göre Uysal, paylaşımını birçok sosyal medya kullanıcısının tepki göstermesi üzerine kaldırdı. Paylaşımının kaldırma gerekçesine ilişkin yeni bir paylaşım yapan Uysal, “Bu ortamda bir konunun fikrî-entelektüel seviyede ele alınamayacağını bir kere daha gördük. Seviyeli-seviyesiz herkes burada. Seviyeli fikir, muhalif de olsa konuşulur ama seviyesizlerle uğraşmak zor. Bir tweet’imi sildim çünkü seviyesizler üşüştü Fikrî ortamlar bulmak ümidiyle…”
ifadelerine yer verdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Sözcü gazatesine yaptıkları açıklamada, Hasan Hüseyin Uysal hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve görevden alınabileceğini ifade etti.
AK Parti'den tepki: Yapılan yersiz açıklama asla kabul edilemez
Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hasan Hüseyin Uysal'ın adını vermeden yapılan açıklamanın kabul edilemez olduğunu kaydeden Usta, “6 yaşındaki çocuğa istismarla ilgili Adalet Bakanlığımız inceleme başlatmış ve Meclisimizde araştırma komisyonu kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Konu ile ilgili bir kamu çalışanının yaptığı yersiz açıklama asla kabul edilemez. Bu kişi için de soruşturma başlamıştır” dedi.
Daha önce kadınları hedef almıştı: 'Cariye mi bunlar?'
Uysal, daha önce de kadınları giyimleri üzerinden hedef almış ve büyük tepki çekmişti. Uysal, kadınlar hakkında “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun yüzde 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” demişti.