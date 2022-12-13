https://sputniknews.com.tr/20221213/cocuga-cinsel-istismar-davasi-one-cekildi-1064533549.html
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin davanın duruşması öne çekildi
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin davanın duruşması öne çekildi
6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili davada, tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T16:10+0300
2022-12-13T16:10+0300
2022-12-13T16:22+0300
türkiye
cinsel istismar
türkiye
çocuğa tecavüz
istismar
hiranur vakfı
kadir istekli
yusuf ziya gümüşel
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'dini nikahla evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.’in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.Daha önce, ilk duruşmanın 22 Mayıs’ta görüleceği bildirilmişti. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.Tutuklama ve gizlilik talep edildiOlayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/6-yasinda-kiza-cinsel-istismar-davasi-durusma-one-cekilebilir-1064526175.html
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cinsel istismar, türkiye, çocuğa tecavüz, istismar, hiranur vakfı, kadir istekli, yusuf ziya gümüşel
cinsel istismar, türkiye, çocuğa tecavüz, istismar, hiranur vakfı, kadir istekli, yusuf ziya gümüşel
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin davanın duruşması öne çekildi
16:10 13.12.2022 (güncellendi: 16:22 13.12.2022) Abone ol
6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili davada, tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti. Davanın duruşması da erkene çekildi.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'dini nikahla evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.
6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.’in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.
Daha önce, ilk duruşmanın 22 Mayıs’ta görüleceği bildirilmişti. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.
Tutuklama ve gizlilik talep edildi
Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.