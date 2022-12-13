https://sputniknews.com.tr/20221213/6-yasinda-kiza-cinsel-istismar-davasi-durusma-one-cekilebilir-1064526175.html

6 yaşında kıza cinsel istismar davası: Duruşma öne çekilebilir

6 yaşında kıza cinsel istismar davası: Duruşma öne çekilebilir

6 yaşındayken 29 yaşındaki bir adamla evlendirilen H.K.G.'nin hukuk mücadelesi Adalet Bakanlığı tarafından da izleniyor. Bakanlığın, 22 Mayıs 2023'e bırakılan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T14:31+0300

2022-12-13T14:31+0300

2022-12-13T14:31+0300

yaşam

cinsel istismar

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Türkiye'yi ayağa kaldıran ve önemli gündem maddesi olan 6 yaşındaki gelin rezaletinde, son sözü yargı söyleyecek. NTV'nin haberine göre, 6 yaşında iken babası tarafından bir cemaat üyesine gelin olarak verilen ve ardından iddialara göre, tecavüz, şiddet ve istismarla dolu yıllar geçiren H.K.G.'nin hukuk mücadelesinin sonuçlanması isteniyor. 2012 yılında konu ilk kez yargıya ulaştı fakat takipsizlik kararı verildi. H.K.G. mücadelesinden vazgeçmedi ve bu ay içinde iddianeme kabul edilerek mahkeme günü belirlendi. İstanbul'da ağır ceza mahkemesinde 22 Mayıs 2023 tarihinde görülecek davada ileriye bir tarih verildiği yorumları yapılıyor. Konu Adalet Bakanlığı'nın da gündeminde. Kulislere yansıyan bilgilere göre, bakanlıktaki genel eğilim bu tarihin öne çekilmesi ve yargılamanın bir an önce başlatılması yönünde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da bu yönde adım atabileceği belirtiliyor. Bu konuda son sözü, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek. H.K.G'nin 2021'de boşandığı eşi Kadir İstekli hakkında 67 yıl, ebeveynleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor.Gözlerin çevrildiği bir diğer süreç ise Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun dosyanın 2012 yılından bu yana süren hukuki sürecine ilişkin başlattığı inceleme. Kurul, bu çerçevede, cinsel istismar iddiasına 2012 yılında takipsizlik kararı veren savcı başta olmak üzere bütün süreci titizlikle masaya yatırdı. 2012 yılında konu savcılığa ulaşmıştı. 14 yaşında olan kızın kemik testine başka birinin sokulduğu ve 21 yaşındaymış gibi gösterilerek dosyanın kapatıldığı ileri sürülmüştü. HSK Birinci Dairesi'nce yapılan inceleme doğrultusunda görevlendirilen müfettiş bu kararı veren savcının ifadesine başvuracak. Savcının 2012 yılında kemik testi yerine, genç kızın doğum kayıtlarını istemesi yeterliydi.Deliller neler?Genç kızın hastane doğum kayıtları bulunuyordu ve nüfus idaresi de gerekli bilgiyi verebilirdi. H.K.G. bu durumu ifadesinde şu şekilde anlatmıştı:"14 yaşımda da düğün yaptılar. Sonra düğünü Sancaktepe'de babamın vakfında yaptılar. Cemaatten insanlar geldi. Annem bana düğünde 'sakın ağlama, ağladığını görmeyeceğim' dedi. O tarihlerde 14 yaşındaydım. Ben rahatsızlanınca annem ve Kadir beni kadın doğum polikliniğine götürdüler. Orada annem doktor ile konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı. Bunun üzerine doktor oraya polis çağırdı. Oradan polis bizi alarak karakola götürdü, ifadelerimiz alındı. Benim yerime annem ve Kadir ifade verdi. İfadelerinde benim yaşımın normalde büyük olduğunu, ancak küçük yazıldığını söylemişler. Bunun üzerine savcılık kemik testi istedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Ben ondan sonra film çekileceğimi düşünüyordum. Ancak içerideki kız filmi çekilince ikimizi birden dışarı çıkardılar. Ben dışarı çıkınca Kadir'e 'neden bir şey yapılmadı' diye sordum. Kadir bana 'sessiz ol, sonra konuşuruz kimse duymasın' dedi. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testi benim kemik testimmiş gibi göstermişler. Dosya o şekilde kapandı."İddianamenin kabul edilmesinin ardından dosyaya Ağır Ceza Mahkemesi bakacak. Haberler, iddianame ve sızan bilgilere göre, savcılığın elinde 4 saat 42 dakikalık ses kaydı var. Micro SD kart içindeki bu kayıtlar, resmi bilirkişi tarafından çözülmüş ve dosyaya girmiş. Savcı onlarca sayfalık kayıtların en dikkat çekici gördüğü bölümlerini iddianameye almış. Dava sürecinde tamamı okunup, sanıklara sorulacak. Kayıtlarda sanık Kadir İstekli’nin H.K.G.’nin suçlamalarına doğrudan bir itirazı yok. Bu nedenle “ikrar” yani kabul veya dolaylı itiraf gibi değerlendiriliyor.İddianameyi hazırlayan savcı, H.K.G.’nin doğum raporunu da delil olarak iddianameye koydu. Bu rapora göre H.K.G. 8 Mart 1998’de özel bir hastanede doğdu. Sapanca nüfusuna kaydettirildi. Savcı, Sapanca Kaymakamlığı’ndan nüfus kayıtlarına dair MERNİS tutanağını da aldı. 2012’de kemik testi için H.K.G.’nin yerine başkasının sokulduğunu da böyle delillendirmiş. 2012’deki soruşturmayı bitiren savcı bu doğum raporunu almak yerine H.K.G. için kemik testi talep ettiği için sorumlu tutuluyor ve HSK bu konuyu soruşturuyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulu’nda H.K.G. ile ilgili son gelişmeleri özetle şöyle anlattı:“Mağdur, kuruluşlarımızda kalıyor, okuma yazması yok, ilkokul diploması alınıyor. Aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor. Hayatını idame ettirecek şekilde yetişiyor. Dava, bize 2 Aralık 2022’de intikal etti, aynı gün müdahil olduk. Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek için geç açıklama yaptık.”

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