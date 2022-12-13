https://sputniknews.com.tr/20221213/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-almanyaya-gidiyor-rifkin-de-eslik-edecek-1064545723.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor: Rifkin de eşlik edecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor: Rifkin de eşlik edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'yı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin'in de eşlik... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T20:31+0300

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2022-12-13T20:31+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

almanya

abd

ingiltere

jeremy rifkin

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CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yarın da Almanya'ya gidecek.Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), almanya, abd, ingiltere, jeremy rifkin