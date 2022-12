Soylu: Rifkin'i de, ABD'yi de Avrupa'yı da getirseniz, topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz

"Ne söylerlerse söylesinler biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına değil, istikametimize bakacağız. Her türlü iftirayı, her türlü tezviratı, her türlü yalanı, her türlü desteksiz atışı ortaya koyan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bunu ilk kez yaptıklarını düşünmeyin. Türkiye'ye kimyasal silah yalanını atanlar bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı ordumuzu 2 bin yıllık ordumuzu bir iftirayla karşı karşıya bırakıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, jandarmasını, polisini, 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapan' bir iftirayla suçluyorlar. Sonra bana kızıyorlar. Ne demişim ben? Eğer iddiasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir demişim. Gene diyorum, gene diyorum. İddianı ispat et. Rifkin'i getirmene gerek yok. Yalan dolan bir vizyon oluşturmana gerek yok. Bu ülkeye, bu devlete iftira ediyorsunuz. Bunlar gençliğinde de böyleydi. Devlete iftira ederlerdi. Sabah akşam polise, askere, jandarmaya küfrederlerdi. Bugün Meclisin çatısı altındalar. Aynı anlayışı ortaya koyuyorlar. HDP'yle kol kolalar. Masanın altındalar. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya? Bu millet adam olanı da adam olmayanı da 1000 kilometre uzaktan tanır."