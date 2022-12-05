https://sputniknews.com.tr/20221205/soylu-rifkini-de-abdyi-de-avrupayi-da-getirseniz-topunuzla-gelseniz-2023te-yenileceksiniz-1064216493.html

Soylu: Rifkin'i de, ABD'yi de Avrupa'yı da getirseniz, topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz

Soylu: Rifkin'i de, ABD'yi de Avrupa'yı da getirseniz, topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz

İçişleri Bakanı Soylu, ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirerek, "Kimi getirirseniz getirin... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T19:50+0300

2022-12-05T19:50+0300

2022-12-05T19:50+0300

süleyman soylu

politika

jeremy rifkin

kemal kılıçdaroğlu

terör

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiği programda, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber olduğunu ve dava arkadaşlarına selam söylediğini aktardı.Soylu, AK Parti'nin Cumhur İttifakı'yla Türkiye'ye büyük devrimler yaşattığını dile getirerek, şunları kaydetti:Büyük bir yolculuktan geçtiklerini anlatan Soylu, "Bu ülke 1 ay, 1 yıl önünü göremiyordu hepimiz biliyoruz. Bu ülke, 'acaba yarın ne olacak' endişeleriyle karşı karşıyaydı. Depremin enkazından selin vurduğu yerlere kadar herkes, 'nerede bu devlet' diye feryatlar üretiyordu. Bu ülke önünü göremeyen bir Türkiye'den, ilk önce kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, onun dava arkadaşlarının ortaya koyduğu azimle, ilk önce '2023' dedi. Şimdi 2023'e geldik. 250 milyar doların üzerinde ihracatımız var, 31 milyon istihdamımız var. Allah'ımıza çok şükürler olsun" diye konuştu.Türkiye'nin artık kendi aracının kendi yenilenebilir enerji kaynaklarının olduğunu vurgulayan Soylu, bugün sadece 2023'ü hesaplamadıklarını 2053 ve 2071'i düşündüklerini anlattı.Bakan Soylu, hedefe doğru hep beraber yürüdüklerinin altını çizerek, "Türkiye yüzyılı diyoruz. İlk önce '2023' dedik. 20 yıllık bir perspektif ortaya koyduk. Cumhuriyetin 100. yılıyla. Önünü göremeyen Türkiye'den, yüzyılını planlayan bir Türkiye'ye geldik hep beraber" ifadelerini kullandı.ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştiren Soylu, "Şimdi gene Rifkin diye bir adama muhtaç ediyorlar Türkiye'yi. Bu Kılıçdaroğlu kime çalışıyor, Allah'ını severseniz ya?" şeklinde konuştu.Bakan Soylu, ABD'nin işgal ettiği Irak'a demokrasi getireceğini ancak bu ülkede hala siyasal istikrarsızlığın devam ettiğini, yıllarca demokrasinin beşiği olarak bilinen İngiltere'de son 3 ayda talimatla 3 başbakan değiştiğini hatırlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ülkesi için yaptıklarından dünyada rahatsızlık duyulduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bakan Soylu, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiği programda, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.Irak'ın kuzeyine girdikleri ve Suriye'de güvenli bölge oluşturdukları için bazılarının kendilerine kızdığını ifade eden Soylu, "Ne yapacağız? Armut gibi bekleyecek miyiz? Öyle mi olacak yani? Hakurk'tan Afrin'e kadar terör devleti kur, ondan sonra o birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü adımlarını hesapla, bin yıldır bu ülkede kardeş gibi yaşayanları birbirine düşür, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, başörtülü, başörtüsüz, laik, dindar gibi herkesi bir ötekileştirmenin içerisine al, biz de seni seyredelim. İstediğin gibi parçala, istediğin gibi böl, sonra istediğin gibi yut. Geçti o günler" diye konuştu.Soylu, 100 yıl önce bu ülkeyi emanet edenlere mahcup olamayacaklarını dile getirerek, "Osmanlı Devleti'ne, Selçuklu'ya mahcup olamayız. Bugün eğer bu noktadaysak tam 21. asrın başından itibaren attığımız adımlarla ilgilidir. Bugün savunma sanayini geliştirmemiş olsaydık, milli mühimmatlarımız olmamış olsaydı, insansız hava araçlarımız olmamış olsaydı, Atak helikopterlerimiz olmamış olsaydı, bugün füzelerimiz olmamış olsaydı, biz oralarda bize karşı kurulan oyunları bozamazdık" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi profesyonel askerliğe, teknolojiyle donanan bir güvenlik yapısına taşıdığını anlatan Bakan Soylu, içeride ve dışarıda terör örgütünü temizleyerek etkisiz hale getirebilmek için büyük bir çabanın da ortaya konulduğunun altını çizdi.Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünün insanları okul, hastane, öğretmen diye istismar ettiğine değinerek, "Tayyip Erdoğan, terör örgütünün ve terör örgütü yandaşlarının elindeki iftiraları, gücü yetmeyen Türkiye'den kaynaklanan iftiraları ellerinden aldı. Şırnak'a bugün profesörler gidiyor, ders veriyor. Hakkari'ye bugün profesörler gidiyor, ders veriyor, doçentler gidiyor ders veriyor. Gecenin saat on ikisine kadar, birine kadar, ikisine kadar, üçüne kadar, dördüne kadar insanlar huzurla beraber yaşıyorlar, gidip geliyorlar. Akşamın saat dördünde kepenk kapatan, Doğu ve Güneydoğu bugün gece yarısına kadar alışveriş yapıyor, otelleri dolu ve insanlar huzur içerisinde" şeklinde konuştu.Sınır ötesinde Türkiye'ye tehdit üreten terör örgütünün bütün yataklarının, bütün inlerinin tasfiye edildiğini belirten Soylu, Türkiye'nin harekatlarla çok güçlü bir adım attığını söyledi.'300 yıldır ilk kez bu makası kapatıyoruz'Bakan Soylu, Türkiye'nin ne yaptığını ve ne ortaya koyduğunu iyi bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu'na eleştiriCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bakan Soylu, 2023 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a çelme takmak isteyenlerin hüsrana uğrayacağını ifade etti.Terörle mücadelenin her yerde devam ettiğini anlatan Soylu, "Bugün terörle mücadelede Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanos dağlarında bir tek terörist kalmadı. PKK'nın çıktığı tarihten itibaren ilk defa, tertemiz. Tendürek, Tendürek Dağı'nda terörist kalmadı, tertemiz. Karadeniz'i ürkütüyorlar, korkutuyorlar. Giresun'dan Trabzon'a, Gümüşhane'ye, Bayburt'un yaylalarına kadar bir tek terörist kalmadı. Tertemiz. Çok şükür. Allah'a hamdolsun. Erzurum'dan Erzincan'a kadar bir tek terörist kalmadı. Şimdi ifade etmek istiyorum. Birçok alanda terörist kalmadı. Şurada sayı yüzün altına düştüğü zaman söyleyeceğim. Şu anda 120'nin altında. 3 tane daha sarı torba yapıldı. Hiç merak etmeyin" şeklinde konuştu.Eskiden kış aylarında operasyonlara ara verildiğini hatırlatan Soylu, son 4 yıldır kış demeden sıfırın altında 20 derecelerde bile operasyonlara devam edildiğini dile getirdi.Yurt dışında terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve Türkiye'nin gücünü göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Soylu, "Türkiye'nin dağlarında, 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bir tek terörist bırakmayacağız, bırakmayacağız, bırakmayacağız" dedi.'Standardı yüksek bir ülke olacağız'Bakan Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya huzuru ve barışı getireceğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

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süleyman soylu, jeremy rifkin, kemal kılıçdaroğlu, terör