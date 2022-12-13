BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Ukrayna işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti.



BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “Griffiths şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Ukrayna ziyaretinin ikinci günü. Bugün Herson’a gitti” diye açıkladı.