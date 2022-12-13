https://sputniknews.com.tr/20221213/bm-genel-sekreter-yardimcisi-griffiths-ukrayna-isgalindeki-herson-sehrini-ziyaret-etti-1064549630.html
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Ukrayna işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Ukrayna işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths’in, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret ettiği... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:17+0300
2022-12-13T22:17+0300
2022-12-13T22:17+0300
ukrayna krizi
herson
martin griffiths
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti.BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “Griffiths şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Ukrayna ziyaretinin ikinci günü. Bugün Herson’a gitti” diye açıkladı.
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herson, martin griffiths, birleşmiş milletler (bm)
herson, martin griffiths, birleşmiş milletler (bm)
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Ukrayna işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths’in, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret ettiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti.
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “Griffiths şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Ukrayna ziyaretinin ikinci günü. Bugün Herson’a gitti” diye açıkladı.