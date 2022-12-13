Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/bm-genel-sekreter-yardimcisi-griffiths-ukrayna-isgalindeki-herson-sehrini-ziyaret-etti-1064549630.html
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Ukrayna işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti
BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Ukrayna işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths’in, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret ettiği... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:17+0300
2022-12-13T22:17+0300
ukrayna krizi
herson
martin griffiths
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062467848_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_039db30eb025a9c22865165807018ab4.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti.BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “Griffiths şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Ukrayna ziyaretinin ikinci günü. Bugün Herson’a gitti” diye açıkladı.
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1062467848_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_43a160f0ab5da1093c74d46f7aa84670.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
herson, martin griffiths, birleşmiş milletler (bm)
herson, martin griffiths, birleşmiş milletler (bm)

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Ukrayna işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti

22:17 13.12.2022
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinKherson, Dinyeper nehri
Kherson, Dinyeper nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths’in, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret ettiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun işgalindeki Herson şehrini ziyaret etti.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “Griffiths şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Ukrayna ziyaretinin ikinci günü. Bugün Herson’a gitti” diye açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала