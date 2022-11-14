https://sputniknews.com.tr/20221114/associated-press-hersonda-rusyayla-isbirligi-yapanlar-direklere-baglaniyor-1063418287.html
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
Associated Press uluslararası haber ajansı, Herson’da direklere bağlı insanları gösteren fotoğraflar yayınladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T18:06+0300
2022-11-14T18:06+0300
2022-11-14T18:08+0300
ukrayna krizi
associated press (ap)
herson
ukrayna krizi
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Haberde, direğe bağlanan kişilerin böylelikle Rusya idaresiyle işbirliğinden dolayı cezalandırmakta olduğu ifade edildi. Fotoğraflar, 13 Kasım’da çekildi.Fotoğraflardan birinin altında, “Yerel vatandaşlar, Herson’da işbirlikçi olduğu iddia edilen ve kollarından direklere bağlanan iki kişiyi seyrdediyor” diye yazıldı.Daha önce Ukrayna yönetimi, ordudan izin almadan Herson’u ziyaret eden aralarında CNN ve SkyNews muhabirlerinin de olduğu bir grup yabancı gazetecinin akreditasyonunu geri çağırmıştı.
herson
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
associated press (ap), herson, ukrayna krizi
associated press (ap), herson, ukrayna krizi
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
18:06 14.11.2022 (güncellendi: 18:08 14.11.2022) Abone ol
Associated Press uluslararası haber ajansı, Herson’da direklere bağlı insanları gösteren fotoğraflar yayınladı.
Haberde, direğe bağlanan kişilerin böylelikle Rusya idaresiyle işbirliğinden dolayı cezalandırmakta olduğu ifade edildi. Fotoğraflar, 13 Kasım’da çekildi.
Fotoğraflardan birinin altında, “Yerel vatandaşlar, Herson’da işbirlikçi olduğu iddia edilen ve kollarından direklere bağlanan iki kişiyi seyrdediyor” diye yazıldı.
Daha önce Ukrayna yönetimi, ordudan izin almadan Herson’u ziyaret eden aralarında CNN ve SkyNews muhabirlerinin de olduğu bir grup yabancı gazetecinin akreditasyonunu geri çağırmıştı.