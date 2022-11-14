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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221114/associated-press-hersonda-rusyayla-isbirligi-yapanlar-direklere-baglaniyor-1063418287.html
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
Associated Press uluslararası haber ajansı, Herson’da direklere bağlı insanları gösteren fotoğraflar yayınladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T18:06+0300
2022-11-14T18:08+0300
ukrayna krizi
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herson
ukrayna krizi
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Haberde, direğe bağlanan kişilerin böylelikle Rusya idaresiyle işbirliğinden dolayı cezalandırmakta olduğu ifade edildi. Fotoğraflar, 13 Kasım’da çekildi.Fotoğraflardan birinin altında, “Yerel vatandaşlar, Herson’da işbirlikçi olduğu iddia edilen ve kollarından direklere bağlanan iki kişiyi seyrdediyor” diye yazıldı.Daha önce Ukrayna yönetimi, ordudan izin almadan Herson’u ziyaret eden aralarında CNN ve SkyNews muhabirlerinin de olduğu bir grup yabancı gazetecinin akreditasyonunu geri çağırmıştı.
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associated press (ap), herson, ukrayna krizi
associated press (ap), herson, ukrayna krizi

Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor

18:06 14.11.2022 (güncellendi: 18:08 14.11.2022)
© AP Photo / LibkosAssociated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Libkos
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Associated Press uluslararası haber ajansı, Herson’da direklere bağlı insanları gösteren fotoğraflar yayınladı.
Haberde, direğe bağlanan kişilerin böylelikle Rusya idaresiyle işbirliğinden dolayı cezalandırmakta olduğu ifade edildi. Fotoğraflar, 13 Kasım’da çekildi.
Fotoğraflardan birinin altında, “Yerel vatandaşlar, Herson’da işbirlikçi olduğu iddia edilen ve kollarından direklere bağlanan iki kişiyi seyrdediyor diye yazıldı.
Daha önce Ukrayna yönetimi, ordudan izin almadan Herson’u ziyaret eden aralarında CNN ve SkyNews muhabirlerinin de olduğu bir grup yabancı gazetecinin akreditasyonunu geri çağırmıştı.
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