https://sputniknews.com.tr/20221114/associated-press-hersonda-rusyayla-isbirligi-yapanlar-direklere-baglaniyor-1063418287.html

Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor

Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor

Associated Press uluslararası haber ajansı, Herson’da direklere bağlı insanları gösteren fotoğraflar yayınladı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T18:06+0300

2022-11-14T18:06+0300

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ukrayna krizi

associated press (ap)

herson

ukrayna krizi

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Haberde, direğe bağlanan kişilerin böylelikle Rusya idaresiyle işbirliğinden dolayı cezalandırmakta olduğu ifade edildi. Fotoğraflar, 13 Kasım’da çekildi.Fotoğraflardan birinin altında, “Yerel vatandaşlar, Herson’da işbirlikçi olduğu iddia edilen ve kollarından direklere bağlanan iki kişiyi seyrdediyor” diye yazıldı.Daha önce Ukrayna yönetimi, ordudan izin almadan Herson’u ziyaret eden aralarında CNN ve SkyNews muhabirlerinin de olduğu bir grup yabancı gazetecinin akreditasyonunu geri çağırmıştı.

herson

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2022

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associated press (ap), herson, ukrayna krizi