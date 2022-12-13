https://sputniknews.com.tr/20221213/beyoglunda-1-kisinin-oldugu-olaya-iliskin-1-polis-tutuklandi-1064510198.html
Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 1 polis tutuklandı
Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 1 polis tutuklandı
Beyoğlu'nda çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin engellenmesi için açılan ateşte yaralanan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T01:47+0300
2022-12-13T01:47+0300
2022-12-13T01:47+0300
türkiye
beyoğlu
istanbul
polis
kurşun
ölüm
tutuklama
gasp
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İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan 2 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.Soruşturma savcılığına çıkarılan H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.D. ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hakimliğe sevk edildi.Savcılığın sevk yazısında şüpheli polislerin, haklarında yağma suçundan yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi kovaladıkları sırada ateş açtıkları kaydedildi.Açılan ateş sırasında olay yerinde yaya olarak yoluna devam eden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybettiği aktarılan sevk yazısında, Olay Görüntü İzleme ve Çözümleme Tutanağında, maktulün polis memuru A.D'nin silahından çıkan kurşunla vurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.Yazıda, deliller doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi bulunan şüphelinin tutuklanması istendi.Şüpheli A.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Olayın geçmişiİstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 ayrı 'silahlı gasp' suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından silahla ateş edildiği belirtilmişti.O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan vatandaşın güvenlik görevlilerince silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralandığı bildirilen açıklamada, "Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.Açıklamada, olaya karışan 2 polis memurunun Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/polis-kursunuyla-olen-18-yasindaki-gencle-ilgili-valilikten-aciklama-2-polis-gozaltina-alindi-1064462903.html
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beyoğlu, istanbul, polis, kurşun, ölüm, tutuklama, gasp
beyoğlu, istanbul, polis, kurşun, ölüm, tutuklama, gasp
Beyoğlu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 1 polis tutuklandı
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Beyoğlu'nda çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin engellenmesi için açılan ateşte yaralanan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli polisten biri tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan 2 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.D. ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan hakimliğe sevk edildi.
Savcılığın sevk yazısında şüpheli polislerin, haklarında yağma suçundan yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi kovaladıkları sırada ateş açtıkları kaydedildi.
Açılan ateş sırasında olay yerinde yaya olarak yoluna devam eden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybettiği aktarılan sevk yazısında, Olay Görüntü İzleme ve Çözümleme Tutanağında, maktulün polis memuru A.D'nin silahından çıkan kurşunla vurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Yazıda, deliller doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi bulunan şüphelinin tutuklanması istendi.
Şüpheli A.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayın geçmişi
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 ayrı 'silahlı gasp' suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından silahla ateş edildiği belirtilmişti.
O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan vatandaşın güvenlik görevlilerince silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralandığı bildirilen açıklamada, "Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.
Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.
Açıklamada, olaya karışan 2 polis memurunun Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.