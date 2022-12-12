https://sputniknews.com.tr/20221212/polis-kursunuyla-olen-18-yasindaki-gencle-ilgili-valilikten-aciklama-2-polis-gozaltina-alindi-1064462903.html

Polis kurşunuyla ölen 18 yaşındaki gençle ilgili Valilikten açıklama: 2 polis gözaltına alındı

Polis kurşunuyla ölen 18 yaşındaki gençle ilgili Valilikten açıklama: 2 polis gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 'silahlı gasp' suçu nedeniyle şüphelileri engellemeye çalışırken, bir polisin o sırada orada bulunan 18 yaşındaki genci vurması... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

beyoğlu

polis

ölü

ateş

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İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 2 polis memurunun gözaltına alındığını kaydetti.Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11.12.2022 günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Kaptanpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; İlimizde (7) ayrı “Silahlı Gasp” suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; olaya karışan 2 Polis Memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır."

https://sputniknews.com.tr/20221206/fatihte-yumruklu-saldiriya-ugrayan-polis-silahla-karsilik-verdi-1-olu-1064269429.html

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