https://sputniknews.com.tr/20221206/fatihte-yumruklu-saldiriya-ugrayan-polis-silahla-karsilik-verdi-1-olu-1064269429.html
Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş açtı: 1 ölü
Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş açtı: 1 ölü
Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren 3 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T23:34+0300
2022-12-06T23:34+0300
2022-12-06T23:34+0300
türkiye
fatih
istanbul
saldırı
polis
ateş
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Olay, akşam saatlerinde, İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan C.K., B.A.P. ve H.G. isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yine İddiaya göre; H.G., tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı.Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., H.G.'yi silahla ateş ederek yaraladı. Karın ve kasık bölgesinden yaralanan şahıs yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.G., kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yakınları hastaneye akın ettiOlayı duyan H.G.’nin yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221023/silivride-polise-acilan-ateste-komiser-yardimcisi-hayatini-kaybetti-1062628338.html
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fatih, istanbul, saldırı, polis, ateş
fatih, istanbul, saldırı, polis, ateş
Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş açtı: 1 ölü
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Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren 3 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk atan kişiyi silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde, İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre; sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan C.K., B.A.P. ve H.G. isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yine İddiaya göre; H.G., tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı.
Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., H.G.'yi silahla ateş ederek yaraladı. Karın ve kasık bölgesinden yaralanan şahıs yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.G., kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yakınları hastaneye akın etti
Olayı duyan H.G.’nin yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.