https://sputniknews.com.tr/20221213/besiktas-belediyesinde-rusvet-operasyonu-murat-hazinedar-icin-gozalti-karari-1064522702.html

Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Murat Hazinedar için gözaltı kararı

Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Murat Hazinedar için gözaltı kararı

Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları ve şu anki zabıta müdürü dahil 16 kişi gözaltına alındı... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T13:36+0300

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rüşvet

murat hazinedar

ekonomi

beşiktaş belediyesi

operasyon

gözaltı

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Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlamalardan operasyon düzenlendi.Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.Murat Hazinedar aranıyorEski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221213/muglada-rusvet-operasyonunda-5-tutuklama-1064512707.html

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rüşvet, murat hazinedar, beşiktaş belediyesi, operasyon, gözaltı