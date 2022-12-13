https://sputniknews.com.tr/20221213/besiktas-belediyesinde-rusvet-operasyonu-murat-hazinedar-icin-gozalti-karari-1064522702.html
Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Murat Hazinedar için gözaltı kararı
Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Murat Hazinedar için gözaltı kararı
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları ve şu anki zabıta müdürü dahil 16 kişi gözaltına alındı... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T13:36+0300
2022-12-13T13:36+0300
2022-12-13T13:42+0300
rüşvet
murat hazinedar
ekonomi
beşiktaş belediyesi
operasyon
gözaltı
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Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlamalardan operasyon düzenlendi.Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.Murat Hazinedar aranıyorEski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/muglada-rusvet-operasyonunda-5-tutuklama-1064512707.html
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rüşvet, murat hazinedar, beşiktaş belediyesi, operasyon, gözaltı
rüşvet, murat hazinedar, beşiktaş belediyesi, operasyon, gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Murat Hazinedar için gözaltı kararı
13:36 13.12.2022 (güncellendi: 13:42 13.12.2022) Abone ol
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları ve şu anki zabıta müdürü dahil 16 kişi gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar'ın ise arandığı öğrenildi.
Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlamalardan operasyon düzenlendi.
Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Murat Hazinedar aranıyor
Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.