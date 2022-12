https://sputniknews.com.tr/20221213/muglada-rusvet-operasyonunda-5-tutuklama-1064512707.html

Muğla'da rüşvet operasyonunda 5 tutuklama

Muğla'da rüşvet operasyonunda 5 tutuklama

Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.Zanlılardan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden U.A. savcılıkça, M.Y, G.D, E.A. ve A.S.K. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Marmaris ilçesi ve İzmir'de 9 Aralık Cuma günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurların da bulunduğu 10 şüpheli rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

