https://sputniknews.com.tr/20221213/muglada-rusvet-operasyonunda-5-tutuklama-1064512707.html
Muğla'da rüşvet operasyonunda 5 tutuklama
Muğla'da rüşvet operasyonunda 5 tutuklama
Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T05:30+0300
2022-12-13T05:30+0300
2022-12-13T05:30+0300
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Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.Zanlılardan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden U.A. savcılıkça, M.Y, G.D, E.A. ve A.S.K. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Marmaris ilçesi ve İzmir'de 9 Aralık Cuma günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurların da bulunduğu 10 şüpheli rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221122/icra-memuruna-rusvetten-tutuklama-hacizli-araclarin-serhini-rusvet-alarak-kaldirdigi-belirlendi-1063720201.html
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muğla, marmaris, rüşvet, tutuklama
muğla, marmaris, rüşvet, tutuklama
Muğla'da rüşvet operasyonunda 5 tutuklama
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Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlılardan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden U.A. savcılıkça, M.Y, G.D, E.A. ve A.S.K. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Marmaris ilçesi ve İzmir'de 9 Aralık Cuma günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurların da bulunduğu 10 şüpheli rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.