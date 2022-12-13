https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-bilgin-eyt-calismasini-aralik-ayi-sonunda-meclise-goturmeyi-umuyoruz-1064517524.html
Bakan Bilgin: EYT çalışmasını aralık ayı sonunda Meclis'e götürmeyi umuyoruz
Bakan Bilgin: EYT çalışmasını aralık ayı sonunda Meclis'e götürmeyi umuyoruz
Emeklilikte yaşa takılanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Kabine sonrasında gazetecilere konuşan Bakan Bilgin aralık... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T11:57+0300
2022-12-13T11:57+0300
2022-12-13T11:57+0300
türkiye
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
ak parti
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Emeklilikte yaşa takılanlar için hükümet kanadından çalışmanın aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağı duyurulmuştu. Aralık ayının sonuna gelinen bugünlerde EYT’lilerin merakı daha da arttı. AK Parti kaynaklarının ocak ayını işaret etmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çalışmaya ilişkin gelişmeler bir kez daha soruldu.‘Çalışma henüz tamamlanmadı’Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları yanıtlayan Bakan Bilgin “EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis'te anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz” bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ak-parti-eyt-duzenlemesi-takvimi-ocak-ayinda-baslayacak-1064489487.html
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Osman Nuri Cerit
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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), ak parti, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
eyt, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), ak parti, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Bakan Bilgin: EYT çalışmasını aralık ayı sonunda Meclis'e götürmeyi umuyoruz
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Emeklilikte yaşa takılanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Kabine sonrasında gazetecilere konuşan Bakan Bilgin aralık ayı sonuna kadar düzenlemeyi Meclis'e getirmeyi planladıklarını açıkladı. AK Parti kaynakları EYT için ocak ayını işaret etmişti.
Emeklilikte yaşa takılanlar için hükümet kanadından çalışmanın aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağı duyurulmuştu. Aralık ayının sonuna gelinen bugünlerde EYT’lilerin merakı daha da arttı.
AK Parti kaynaklarının ocak ayını işaret etmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e çalışmaya ilişkin gelişmeler bir kez daha soruldu.
‘Çalışma henüz tamamlanmadı’
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin soruları yanıtlayan Bakan Bilgin “EYT konusunda bizim çalışmamız henüz tamamlanmadı. Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Meclis'te anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis'e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz” bilgisini verdi.