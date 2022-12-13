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Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin ardından Aydın'da da deprem oldu. Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
aydın
kuşadası
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7.98 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.8 olduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/canakkale-ve-cevre-illerde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1064513352.html
türkiye
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deprem, aydın, kuşadası, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, aydın, kuşadası, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

10:02 13.12.2022 (güncellendi: 10:05 13.12.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Çanakkale'nin ardından Aydın'da da deprem oldu. Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.98 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.8 olduğunu açıkladı.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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