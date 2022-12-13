https://sputniknews.com.tr/20221213/aydinda-39-buyuklugunde-deprem-1064516132.html
Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin ardından Aydın'da da deprem oldu. Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T10:02+0300
2022-12-13T10:02+0300
2022-12-13T10:05+0300
türkiye
deprem
aydın
kuşadası
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7.98 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.8 olduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/canakkale-ve-cevre-illerde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1064513352.html
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deprem, aydın, kuşadası, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, aydın, kuşadası, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
10:02 13.12.2022 (güncellendi: 10:05 13.12.2022) Abone ol
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Çanakkale'nin ardından Aydın'da da deprem oldu. Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.98 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.8 olduğunu açıkladı.