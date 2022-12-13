https://sputniknews.com.tr/20221213/aydinda-39-buyuklugunde-deprem-1064516132.html

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin ardından Aydın'da da deprem oldu. Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

aydın

kuşadası

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7.98 km olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 3.8 olduğunu açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20221213/canakkale-ve-cevre-illerde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1064513352.html

türkiye

aydın

kuşadası

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deprem, aydın, kuşadası, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)