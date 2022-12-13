Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
06:28 13.12.2022 (güncellendi: 06:42 13.12.2022)
© AASismograf
© AA
Ayrıntılar geliyor
Bursa, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin 12.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında yerel saatle 6:21'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
🔔#Earthquake (#deprem) M4.5 occurred 17 km NW of #Biga (#Turkey) 4 min ago (local time 06:21:18). More info at:— EMSC (@LastQuake) December 13, 2022
📱https://t.co/LBaVNedgF9
🌐https://t.co/WMgTRimSD3
🖥https://t.co/ECwWnZM7X6 pic.twitter.com/0VUu4qIs0d
Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Biga Eskibalıklı olduğunu büyüklüğünün ise 4.0 olduğunu bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 13, 2022
ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) https://t.co/JOn8MfBLUA
13.12.2022, 06:21:17 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 12.7 km#Kandilli
AFAD'ın son depremlere ilişkin internet sitesinde ise saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin 12.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2022
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2022-12-13
Saat:06:21:16 TSİ
Enlem:40.364 N
Boylam:27.11 E
Derinlik:12.12 km
Detay:https://t.co/luwGgXDh5f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi