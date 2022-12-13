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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Bursa, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-13T06:42+0300
türkiye
çanakkale valiliği
çanakkale
bursa
balıkesir
istanbul
deprem
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında yerel saatle 6:21'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Biga Eskibalıklı olduğunu büyüklüğünün ise 4.0 olduğunu bildirdi.AFAD'ın son depremlere ilişkin internet sitesinde ise saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin 12.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
türkiye
çanakkale
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çanakkale valiliği, çanakkale, bursa, balıkesir, istanbul, deprem
çanakkale valiliği, çanakkale, bursa, balıkesir, istanbul, deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

06:28 13.12.2022 (güncellendi: 06:42 13.12.2022)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Bursa, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin 12.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında yerel saatle 6:21'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Biga Eskibalıklı olduğunu büyüklüğünün ise 4.0 olduğunu bildirdi.
AFAD'ın son depremlere ilişkin internet sitesinde ise saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin 12.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
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