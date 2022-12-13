https://sputniknews.com.tr/20221213/canakkale-ve-cevre-illerde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1064513352.html

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Bursa, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T06:28+0300

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türkiye

çanakkale valiliği

çanakkale

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balıkesir

istanbul

deprem

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında yerel saatle 6:21'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Biga Eskibalıklı olduğunu büyüklüğünün ise 4.0 olduğunu bildirdi.AFAD'ın son depremlere ilişkin internet sitesinde ise saat 6:21'de Biga'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilerek, depremin 12.12 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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çanakkale valiliği, çanakkale, bursa, balıkesir, istanbul, deprem