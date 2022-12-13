https://sputniknews.com.tr/20221213/ak-partili-gunes-insansiz-hava-araci-satan-ilk-uc-dort-ulke-arasinda-yer-almaktayiz-1064551824.html
AK Partili Güneş: İnsansız hava aracı satan ilk üç-dört ülke arasında yer almaktayız
AK Partili Güneş: İnsansız hava aracı satan ilk üç-dört ülke arasında yer almaktayız
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin dünyaya insansız hava aracı satan ilk üç-dört ülke arasında yer aldığını belirtti. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T23:15+0300
2022-12-13T23:15+0300
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Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 1926'lı yıllarda ilk uçak fabrikasının, 1956'da ise gümüş motor fabrikasının kurulduğunu ancak, fabrikaların bazı nedenlerden dolayı kapandığını söyledi.AK Parti iktidarlarının geçmişten ders alarak Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki engelleri aşmak adına çok büyük hizmetler yaptığını ifade eden Güneş, Türkiye'nin Ar-Ge'ye önemli bir pay ayırarak eskiye oranla çok mesafe kat ettiğini dile getirdi.Türkiye'nin Ar-Ge yatırımları ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Güneş, "Bugün Türkiye, kendi İHA'larını, SİHA'larını, atak helikopterlerini, Milgem'lerini, Hürkuş'larını kendi üretir hale geldi. Bu önemli bir başarı ve kazanımdır" diye konuştu.Savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısının 20 yılda 56'dan 600'ün üzerine çıktığına dikkati çeken Güneş, "Dünyaya insansız hava aracı satan ilk üç-dört ülke arasında yer almaktayız." dedi.
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ak parti, uşak, ismail güneş, türkiye
ak parti, uşak, ismail güneş, türkiye
AK Partili Güneş: İnsansız hava aracı satan ilk üç-dört ülke arasında yer almaktayız
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AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin dünyaya insansız hava aracı satan ilk üç-dört ülke arasında yer aldığını belirtti.
Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 1926'lı yıllarda ilk uçak fabrikasının, 1956'da ise gümüş motor fabrikasının kurulduğunu ancak, fabrikaların bazı nedenlerden dolayı kapandığını söyledi.
AK Parti iktidarlarının geçmişten ders alarak Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki engelleri aşmak adına çok büyük hizmetler yaptığını ifade eden Güneş, Türkiye'nin Ar-Ge'ye önemli bir pay ayırarak eskiye oranla çok mesafe kat ettiğini dile getirdi.
Türkiye'nin Ar-Ge yatırımları ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Güneş, "Bugün Türkiye, kendi İHA'larını, SİHA'larını, atak helikopterlerini, Milgem'lerini, Hürkuş'larını kendi üretir hale geldi. Bu önemli bir başarı ve kazanımdır" diye konuştu.
Savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısının 20 yılda 56'dan 600'ün üzerine çıktığına dikkati çeken Güneş, "Dünyaya insansız hava aracı satan ilk üç-dört ülke arasında yer almaktayız." dedi.