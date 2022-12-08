https://sputniknews.com.tr/20221208/abd-disislerinden-f-16-satisi-yorumu-turkiyenin-ihtiyac-duydugu-seyleri-saglamak-istiyoruz-1064323795.html

ABD Dışişleri'nden F-16 satışı yorumu: Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz

ABD Dışişleri'nden F-16 satışı yorumu: Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T06:56+0300

2022-12-08T06:56+0300

2022-12-08T06:56+0300

dünya

abd

abd

türkiye

f-16

abd dışişleri bakanlığı

ned price

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Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price'a, Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların, savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarılması soruldu.Price, soruya şu yanıtı verdi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi.Price, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Yunan gazetecinin "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?" şeklindeki iddiasına karşılık ise Price, "NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz. Yunanistan önemli bir müttefiktir. Türkiye önemli bir müttefiktir." yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221207/abdde-turkiyenin-f-16-alimini-sarta-baglayan-maddeler-tamamen-cikarildi-1064280705.html

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