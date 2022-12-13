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https://sputniknews.com.tr/20221213/abdli-siyasetcinin-kongre-baskiniyla-ilgili-sozleri-tartisma-yaratti-1064507598.html
ABD'li siyasetçinin Kongre baskınıyla ilgili sözleri tartışma yarattı
ABD'li siyasetçinin Kongre baskınıyla ilgili sözleri tartışma yarattı
ABD'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Marjorie Taylor-Greene'nin, Kongre baskınına ilişkin, "Steve Bannon ve ben bu baskını organize etseydik... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T00:14+0300
2022-12-13T00:20+0300
dünya
abd
marjorie taylor greene
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Taylor-Greene, New York'ta katıldığı bir etkinlikte 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınına atıfta bulanarak, "Size bir şey söylemem lazım. Steve Bannon ve ben bu baskını organize etseydik, bu kazanılırdı. Bunun silahlı olacağını söylememe gerek yok sanırım" ifadelerini kullandı.Kongre baskınının planlı olduğunu söyleyenlerin "saçmaladığını" belirten Taylor-Greene, "(Silah sahibi olma hakkı tanıyan) 2. anayasa değişikliğinin savunucuları Kongreye silahları olmadan gitti ve bunun planlı olduğunu söylüyorlar. Ben böyle düşünmüyorum" dedi.Beyaz Saray'dan sert tepkiTaylor-Greene'nin bu sözleri ülkede "demokrasi" tartışmalarını körüklerken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.Bates, "Bir Kongre üyesinin, 6 Ocak felaketinin daha da kötü olmasını dilemesi ve ABD hükümetine karşı silahlı bir isyanın başarılı olacağını söylemesi ülkemizin temel değerlerine aykırıdır" ifadesini kullandı.Söz konusu söylemin, 6 Ocak günü Kongreyi savunan kolluk kuvvetlerinin "suratına bir tokat" olduğunu belirten Bates, açıklamasında "Tüm liderlerin bu tehlikeli, nefret uyandırıcı ifadeleri kınaması, anayasa ve hukukun üstünlüğünü savunması gerekmektedir." ifadesine yer verdi. Taylor-Greene "hiciv" yaptığını açıkladıÖte yandan söz konusu tartışmaların ardından Taylor-Greene yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray'ın hicvin nasıl işlendiğini öğrenmesini gerekiyor. Ben, 6 Ocak'tan bu yana beni siyasi hedef haline getiren Joe Biden ve Demokratlarla alay ediyordum" ifadesini kullandı.Medya ve Demokratlar yüzünden her gün ölüm tehditleri aldığını belirten Taylor-Greene, Twitter'ın eski yöneticilerinden Yoel Roth'a yüklenerek, "Benim yaptığım hicivli bir şakayı bana silah olarak kullanmak yerine, insanlar ABD Başkanı'nı (eski Başkan Donald Trump) susturup, çocuk pornolarının Twitter'da yayılmasına izin veren Roth gibi insanların peşinden gitmeli" görüşünü paylaştı.Taylor-Greene, şahıslara silah sahibi olma hakkı tanıyan anayasanın ikinci ek maddesini de sonuna kadar savunacağını sözlerine ekledi.
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abd, marjorie taylor greene
abd, marjorie taylor greene

ABD'li siyasetçinin Kongre baskınıyla ilgili sözleri tartışma yarattı

00:14 13.12.2022 (güncellendi: 00:20 13.12.2022)
© AFP 2022 / DUSTIN CHAMBERSMarjorie Taylor-Greene'
Marjorie Taylor-Greene' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / DUSTIN CHAMBERS
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ABD'de aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Marjorie Taylor-Greene'nin, Kongre baskınına ilişkin, "Steve Bannon ve ben bu baskını organize etseydik, bu kazanılırdı. Bunun silahlı olacağını söylememe gerek yok sanırım" şeklindeki açıklaması tartışmalara yol açtı.
Taylor-Greene, New York'ta katıldığı bir etkinlikte 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınına atıfta bulanarak, "Size bir şey söylemem lazım. Steve Bannon ve ben bu baskını organize etseydik, bu kazanılırdı. Bunun silahlı olacağını söylememe gerek yok sanırım" ifadelerini kullandı.
Kongre baskınının planlı olduğunu söyleyenlerin "saçmaladığını" belirten Taylor-Greene, "(Silah sahibi olma hakkı tanıyan) 2. anayasa değişikliğinin savunucuları Kongreye silahları olmadan gitti ve bunun planlı olduğunu söylüyorlar. Ben böyle düşünmüyorum" dedi.

Beyaz Saray'dan sert tepki

Taylor-Greene'nin bu sözleri ülkede "demokrasi" tartışmalarını körüklerken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.
Bates, "Bir Kongre üyesinin, 6 Ocak felaketinin daha da kötü olmasını dilemesi ve ABD hükümetine karşı silahlı bir isyanın başarılı olacağını söylemesi ülkemizin temel değerlerine aykırıdır" ifadesini kullandı.
Söz konusu söylemin, 6 Ocak günü Kongreyi savunan kolluk kuvvetlerinin "suratına bir tokat" olduğunu belirten Bates, açıklamasında "Tüm liderlerin bu tehlikeli, nefret uyandırıcı ifadeleri kınaması, anayasa ve hukukun üstünlüğünü savunması gerekmektedir." ifadesine yer verdi.

Taylor-Greene "hiciv" yaptığını açıkladı

Öte yandan söz konusu tartışmaların ardından Taylor-Greene yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray'ın hicvin nasıl işlendiğini öğrenmesini gerekiyor. Ben, 6 Ocak'tan bu yana beni siyasi hedef haline getiren Joe Biden ve Demokratlarla alay ediyordum" ifadesini kullandı.
Medya ve Demokratlar yüzünden her gün ölüm tehditleri aldığını belirten Taylor-Greene, Twitter'ın eski yöneticilerinden Yoel Roth'a yüklenerek, "Benim yaptığım hicivli bir şakayı bana silah olarak kullanmak yerine, insanlar ABD Başkanı'nı (eski Başkan Donald Trump) susturup, çocuk pornolarının Twitter'da yayılmasına izin veren Roth gibi insanların peşinden gitmeli" görüşünü paylaştı.
Taylor-Greene, şahıslara silah sahibi olma hakkı tanıyan anayasanın ikinci ek maddesini de sonuna kadar savunacağını sözlerine ekledi.
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