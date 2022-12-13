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https://sputniknews.com.tr/20221213/abdli-bilim-insanlari-tarihi-nukleer-fuzyon-kesfini-duyurdu-1064550625.html
ABD'li bilim insanları 'tarihi nükleer füzyon' keşfini duyurdu
ABD'li bilim insanları 'tarihi nükleer füzyon' keşfini duyurdu
ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'da füzyon enerjisine yönelik yapılan deneyde, füzyon reaksiyonu başlatmak için... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:30+0300
2022-12-13T22:30+0300
dünya
abd
füzyon
jennifer granholm
enerji
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ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiklerini duyurdu.Granholm, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim adamlarının gerçekleştirdiği füzyon enerjisi buluşuna dair basın toplantısı düzenledi.Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı.Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, "Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor" dedi. Temiz enerji üretiminde kullanılabilecekBu "dönüm noktasının" ABD'yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi.Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz" diye konuştu.Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, "gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek" için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.Füzyon nedir?ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, füzyonun, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olduğu belirtildi.Açıklamada, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/abd-enerji-bakani-aciklayacak-tarihi-fuzyon-kesfi-1064525475.html
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abd, füzyon, jennifer granholm, enerji
abd, füzyon, jennifer granholm, enerji

ABD'li bilim insanları 'tarihi nükleer füzyon' keşfini duyurdu

22:30 13.12.2022
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'da füzyon enerjisine yönelik yapılan deneyde, füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu. ABD Enerji Bakanı Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Granholm, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki bilim adamlarının gerçekleştirdiği füzyon enerjisi buluşuna dair basın toplantısı düzenledi.
Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı.
Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, "Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri" değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.
Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor" dedi.

Temiz enerji üretiminde kullanılabilecek

Bu "dönüm noktasının" ABD'yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi.
Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz" diye konuştu.
Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, "gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek" için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.
© İHAABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
© İHAABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
© İHAABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
1/3
© İHA
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
2/3
© İHA
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.
3/3
© İHA
ABD’li bilim insanları füzyon enerjisinde tarihi bir başarıya imza attı. ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'nde 5 Aralık’ta yapılan deneyde füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.

Füzyon nedir?

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, füzyonun, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bildirildi.
ABD'li bilim insanları 'tarihi füzyon keşfi' açıklayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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ABD 'tarihi füzyon keşfini' açıklayacak
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