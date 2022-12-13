https://sputniknews.com.tr/20221213/abd-enerji-bakani-aciklayacak-tarihi-fuzyon-kesfi-1064525475.html
ABD 'tarihi füzyon keşfini' açıklayacak
ABD 'tarihi füzyon keşfini' açıklayacak
ABD'li bilim insanlarının, nükleer füzyonun enerji kaynağı olarak kullanabildiği 'tarihi bir keşif' açıklaması bekleniyor. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T14:19+0300
2022-12-13T14:19+0300
2022-12-13T14:29+0300
dünya
abd
füzyon
afp
enerji
karbon emisyonu
karbon
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ABD Enerji Bakanlığı, medyanın yakın zamanda bir laboratuvarın nükleer füzyon araştırmalarında önemli bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi ve bu hafta 'büyük bir bilimsel atılım ilan edeceğini' söyledi. Kaliforniya merkezli Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda (LLNL) yapılan çalışmalarda, ilk defa bir füzyon reaksiyonunda tüketilenden daha fazla enerji üretildiği belirtiliyor. Bunun, sıfır karbon arayışında da büyük bir adım olması bekleniyor. Enerji Bakanlığı ve LLNL sözcüleri AFP'ye yaptıkları açıklamalarda FT raporuyla ilgili yorum yapamayacaklarını söylediler. Öte yandan, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un yapacağı basın toplantısında ayrıntıların aktarılacağı öğrenildi.
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abd, füzyon, afp, enerji, karbon emisyonu, karbon
abd, füzyon, afp, enerji, karbon emisyonu, karbon
ABD 'tarihi füzyon keşfini' açıklayacak
14:19 13.12.2022 (güncellendi: 14:29 13.12.2022) Abone ol
ABD'li bilim insanlarının, nükleer füzyonun enerji kaynağı olarak kullanabildiği 'tarihi bir keşif' açıklaması bekleniyor.
ABD Enerji Bakanlığı, medyanın yakın zamanda bir laboratuvarın nükleer füzyon araştırmalarında önemli bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi ve bu hafta 'büyük bir bilimsel atılım ilan edeceğini' söyledi.
Kaliforniya merkezli Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda (LLNL) yapılan çalışmalarda, ilk defa bir füzyon reaksiyonunda tüketilenden daha fazla enerji üretildiği belirtiliyor. Bunun, sıfır karbon arayışında da büyük bir adım olması bekleniyor.
Enerji Bakanlığı ve LLNL sözcüleri AFP'ye yaptıkları açıklamalarda FT raporuyla ilgili yorum yapamayacaklarını söylediler. Öte yandan, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un yapacağı basın toplantısında ayrıntıların aktarılacağı öğrenildi.