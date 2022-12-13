https://sputniknews.com.tr/20221213/abd-enerji-bakani-aciklayacak-tarihi-fuzyon-kesfi-1064525475.html

ABD 'tarihi füzyon keşfini' açıklayacak

ABD 'tarihi füzyon keşfini' açıklayacak

ABD'li bilim insanlarının, nükleer füzyonun enerji kaynağı olarak kullanabildiği 'tarihi bir keşif' açıklaması bekleniyor. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T14:19+0300

2022-12-13T14:19+0300

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karbon

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ABD Enerji Bakanlığı, medyanın yakın zamanda bir laboratuvarın nükleer füzyon araştırmalarında önemli bir dönüm noktasına ulaştığını bildirdi ve bu hafta 'büyük bir bilimsel atılım ilan edeceğini' söyledi. Kaliforniya merkezli Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda (LLNL) yapılan çalışmalarda, ilk defa bir füzyon reaksiyonunda tüketilenden daha fazla enerji üretildiği belirtiliyor. Bunun, sıfır karbon arayışında da büyük bir adım olması bekleniyor. Enerji Bakanlığı ve LLNL sözcüleri AFP'ye yaptıkları açıklamalarda FT raporuyla ilgili yorum yapamayacaklarını söylediler. Öte yandan, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un yapacağı basın toplantısında ayrıntıların aktarılacağı öğrenildi.

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abd, füzyon, afp, enerji, karbon emisyonu, karbon