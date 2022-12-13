https://sputniknews.com.tr/20221213/abdde-namaz-kilan-ogrencileri-buyu-yapiyorsunuz-diyerek-rahatsiz-eden-ogretmen-isinden-oldu-1064513786.html
ABD'de namaz kılan öğrencileri 'büyü yapıyorsunuz' diyerek rahatsız eden öğretmen işinden oldu
ABD'de namaz kılan öğrencileri 'büyü yapıyorsunuz' diyerek rahatsız eden öğretmen işinden oldu
ABD'de Namaz kılan Müslüman öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen, infial yarattı. Geçen hafta paylaşılan ve 7 buçuk milyondan fazla kez izlenen... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T07:46+0300
2022-12-13T07:46+0300
2022-12-13T07:46+0300
dünya
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abd
öğrenci
namaz
öğretmen
islamofobi
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Milliyet gazetesinin aktardığı habere göre, TikTok'ta paylaşılan videoda, Franklin Academy adlı okuldaki üç öğrencinin namaz kıldığı görülüyor. Bu esnada, bir öğretmenin "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz büyü yapıyorsunuz" dediği duyuluyor. Adı açıklanmayan eğitimci daha sonra "Ben İsa'ya inanıyorum dolayısıyla burayı rahatsız edeceğim" diyerek öğrencilerin arasından geçiyor.Öğrenciler görmezden gelip namaz kılmaya devam ederken bir başkası, eğitimcinin "Neden benim odamdalar?" sorusuna "Namaz kılıyorlar" yanıtını veriyor. Sosyal medyada viral olan video yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi.İnternet kullanıcıları videoyu izlerken şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirdi. Kullanıcılar, "büyü yapmakla" suçlanan öğrencilerin yaşadığı olayı kınarken, öğretmene de eleştiri yağdı.ABD'nin Florida eyaletinde çekildiği öğrenilen görüntülerde öğretmen, namaz kılan Müslüman öğrencileri kasten rahatsız ediyor. Olayın ortaya çıkmasıyla, "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen işten atıldı.İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin gittiği okul videonun paylaşıldığı gün yaptığı açıklamada "Çok sorunlu TikTok videosu" hakkında bilgileri olduğunu bildirdi. Ayrımcılığa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediğini vurgulayan okul, öğretmenin işten çıkartıldığını duyurdu.Franklin Academy, öğretmenin kimliğini ve olayın ne zaman meydana geldiğini açıklamadı. Öğrencilerin neden öğretmenin odasında namaz kıldıkları ve buna izinleri olup olmadığı bilinmiyor. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülere büyük tepki geldi.Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin Florida biriminin yöneticisi Abdullah Jaber, bu tür olayların okul personelinin dinlere dair farkındalığının artırılmasının önemini gösterdiğini belirtti.Konseyin ağustosta yayımladığı bir rapora göre Florida'da Müslüman karşıtı zorbalık ve ayrımcılığa yönelik şikayetler bu yıl arttı.
https://sputniknews.com.tr/20221106/sehirlerarasi-otobuste-namaz-molasi-tartismasi-firma-aciklama-yapti-1063128305.html
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abd, abd, öğrenci, namaz, öğretmen, islamofobi
abd, abd, öğrenci, namaz, öğretmen, islamofobi
ABD'de namaz kılan öğrencileri 'büyü yapıyorsunuz' diyerek rahatsız eden öğretmen işinden oldu
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ABD'de Namaz kılan Müslüman öğrencilere "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen, infial yarattı. Geçen hafta paylaşılan ve 7 buçuk milyondan fazla kez izlenen videoya tepki yağdı.
Milliyet gazetesinin aktardığı
habere göre, TikTok'ta paylaşılan videoda, Franklin Academy adlı okuldaki üç öğrencinin namaz kıldığı görülüyor. Bu esnada, bir öğretmenin "Bir dakika, burası benim odam. Hepiniz büyü yapıyorsunuz"
dediği duyuluyor. Adı açıklanmayan eğitimci daha sonra "Ben İsa'ya inanıyorum dolayısıyla burayı rahatsız edeceğim"
diyerek öğrencilerin arasından geçiyor.
Öğrenciler görmezden gelip namaz kılmaya devam ederken bir başkası, eğitimcinin "Neden benim odamdalar?" sorusuna "Namaz kılıyorlar" yanıtını veriyor. Sosyal medyada viral olan video yaklaşık 7,5 milyon kez izlendi.
İnternet kullanıcıları videoyu izlerken şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getirdi. Kullanıcılar, "büyü yapmakla" suçlanan öğrencilerin yaşadığı olayı kınarken, öğretmene de eleştiri yağdı.
ABD'nin Florida eyaletinde çekildiği öğrenilen görüntülerde öğretmen, namaz kılan Müslüman öğrencileri kasten rahatsız ediyor. Olayın ortaya çıkmasıyla, "Büyü yapıyorsunuz" diyen öğretmen işten atıldı.
İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin gittiği okul videonun paylaşıldığı gün yaptığı açıklamada "Çok sorunlu TikTok videosu" hakkında bilgileri olduğunu bildirdi. Ayrımcılığa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediğini vurgulayan okul, öğretmenin işten çıkartıldığını duyurdu.
Franklin Academy, öğretmenin kimliğini ve olayın ne zaman meydana geldiğini açıklamadı. Öğrencilerin neden öğretmenin odasında namaz kıldıkları ve buna izinleri olup olmadığı bilinmiyor. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülere büyük tepki geldi.
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin Florida biriminin yöneticisi Abdullah Jaber, bu tür olayların okul personelinin dinlere dair farkındalığının artırılmasının önemini gösterdiğini belirtti.
Konseyin ağustosta yayımladığı bir rapora göre Florida'da Müslüman karşıtı zorbalık ve ayrımcılığa yönelik şikayetler bu yıl arttı.