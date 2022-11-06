https://sputniknews.com.tr/20221106/sehirlerarasi-otobuste-namaz-molasi-tartismasi-firma-aciklama-yapti-1063128305.html

Şehirlerarası otobüste 'namaz molası' tartışması: Firma açıklama yaptı

Şehirlerarası otobüste 'namaz molası' tartışması: Firma açıklama yaptı

Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan bir kişi ‘namaz molası’ talebinde bulunup reddedilmesi üzerine bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada tartışma konusu olan... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T17:39+0300

2022-11-06T17:39+0300

2022-11-06T17:39+0300

türkiye

öz erciş seyahat

namaz

mola

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055888739_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4882b4c09ba5bffaa590a7f2c44d1ea.jpg

Bir vatandaş Öz Erciş Seyahat Firması'ndan 'namaz molası' talebinde bulundu. Vatandaşın isteğinin reddedilmesinin ardından sosyal medyada tartışma konusu olan talebe ilişkin firma açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından yapılan "65 DH 854 plakalı “Öz Erçiş Seyahat” isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir” paylaşımın ardından Avukat Tuncay Keserci, Öz Erciş Seyahat adına şu açıklamayı paylaştı:"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.Anayasanın 23.maddesi "yerleşme ve seyahat hürriyeti"ni ve 24.maddesi "din ve vicdan hürriyeti"ni güvence altına almıştır.Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

öz erciş seyahat, namaz, mola, açıklama