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https://sputniknews.com.tr/20221106/sehirlerarasi-otobuste-namaz-molasi-tartismasi-firma-aciklama-yapti-1063128305.html
Şehirlerarası otobüste 'namaz molası' tartışması: Firma açıklama yaptı
Şehirlerarası otobüste 'namaz molası' tartışması: Firma açıklama yaptı
Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan bir kişi ‘namaz molası’ talebinde bulunup reddedilmesi üzerine bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada tartışma konusu olan... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T17:39+0300
2022-11-06T17:39+0300
türkiye
öz erciş seyahat
namaz
mola
açıklama
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Bir vatandaş Öz Erciş Seyahat Firması'ndan 'namaz molası' talebinde bulundu. Vatandaşın isteğinin reddedilmesinin ardından sosyal medyada tartışma konusu olan talebe ilişkin firma açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından yapılan "65 DH 854 plakalı “Öz Erçiş Seyahat” isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir” paylaşımın ardından Avukat Tuncay Keserci, Öz Erciş Seyahat adına şu açıklamayı paylaştı:"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.Anayasanın 23.maddesi "yerleşme ve seyahat hürriyeti"ni ve 24.maddesi "din ve vicdan hürriyeti"ni güvence altına almıştır.Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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öz erciş seyahat, namaz, mola, açıklama
öz erciş seyahat, namaz, mola, açıklama

Şehirlerarası otobüste 'namaz molası' tartışması: Firma açıklama yaptı

17:39 06.11.2022
© AAOtobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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Öz Erciş Seyahat ile yolculuk yapan bir kişi ‘namaz molası’ talebinde bulunup reddedilmesi üzerine bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada tartışma konusu olan talebe ilişkin firma açıklama yaptı.
Bir vatandaş Öz Erciş Seyahat Firması'ndan 'namaz molası' talebinde bulundu. Vatandaşın isteğinin reddedilmesinin ardından sosyal medyada tartışma konusu olan talebe ilişkin firma açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan "65 DH 854 plakalı “Öz Erçiş Seyahat” isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir” paylaşımın ardından Avukat Tuncay Keserci, Öz Erciş Seyahat adına şu açıklamayı paylaştı:
"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.
Anayasanın 23.maddesi "yerleşme ve seyahat hürriyeti"ni ve 24.maddesi "din ve vicdan hürriyeti"ni güvence altına almıştır.
Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."
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