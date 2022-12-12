https://sputniknews.com.tr/20221212/zaporojye-ngs-direktoru-cernicuk-santralin-arazisinde-cok-namlulu-roketatar-yok--1064487850.html

Zaporojye NGS Direktörü Çerniçuk: Santralin arazisinde çok namlulu roketatar yok

Zaporojye NGS Direktörü Çerniçuk: Santralin arazisinde çok namlulu roketatar yok

Zaprojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Direktörü Yuriy Çerniçuk, santral arazisinde Grad tipi çok namlulu roketatarın bulunduğu yönündeki bilginin doğru... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T16:27+0300

2022-12-12T16:27+0300

2022-12-12T16:27+0300

ukrayna krizi

zaporojye

nükleer santral

rusya

ukrayna

grad

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Çerniçuk, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Grad ile ilgili bilgi doğrulanmadı. Ne ben, ne de personelim santral arazisinde Grad görmedik” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’nın Energoatom şirketi, Rus ordunun Zaporojye NGS’nin arazisine Grad roketatarını yerleştirdiğini iddia etmişti.‘Personelin yarısı santrali terk etti’Çerniçuk, “Elimdeki son verilere göre, personelin neredeyse yarısı santralden ayrıldı. Yani 11 bin 500 kişiden neredeyse yarısı yok” diye konuştu.Direktör, “Bununla birlikte her gün santralde personelden yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunuyor” dedi.Daha önce Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktörü Renat Karçaa, Zaporojye NGS’nin 2 bin 300’den fazla çalışanının yeni işletmeci şirketle anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221212/zaporijyada-nukleer-risk-suruyor-ukrayna-santrale-yonelik-saldirilarindan-rusyayi-sorumlu-tutuyor-1064486908.html

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