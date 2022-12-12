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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/zaporojye-ngs-direktoru-cernicuk-santralin-arazisinde-cok-namlulu-roketatar-yok--1064487850.html
Zaporojye NGS Direktörü Çerniçuk: Santralin arazisinde çok namlulu roketatar yok
Zaporojye NGS Direktörü Çerniçuk: Santralin arazisinde çok namlulu roketatar yok
Zaprojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Direktörü Yuriy Çerniçuk, santral arazisinde Grad tipi çok namlulu roketatarın bulunduğu yönündeki bilginin doğru... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:27+0300
2022-12-12T16:27+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer santral
rusya
ukrayna
grad
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Çerniçuk, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Grad ile ilgili bilgi doğrulanmadı. Ne ben, ne de personelim santral arazisinde Grad görmedik” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna’nın Energoatom şirketi, Rus ordunun Zaporojye NGS’nin arazisine Grad roketatarını yerleştirdiğini iddia etmişti.‘Personelin yarısı santrali terk etti’Çerniçuk, “Elimdeki son verilere göre, personelin neredeyse yarısı santralden ayrıldı. Yani 11 bin 500 kişiden neredeyse yarısı yok” diye konuştu.Direktör, “Bununla birlikte her gün santralde personelden yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunuyor” dedi.Daha önce Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktörü Renat Karçaa, Zaporojye NGS’nin 2 bin 300’den fazla çalışanının yeni işletmeci şirketle anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/zaporijyada-nukleer-risk-suruyor-ukrayna-santrale-yonelik-saldirilarindan-rusyayi-sorumlu-tutuyor-1064486908.html
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zaporojye, nükleer santral, rusya, ukrayna, grad
zaporojye, nükleer santral, rusya, ukrayna, grad

Zaporojye NGS Direktörü Çerniçuk: Santralin arazisinde çok namlulu roketatar yok

16:27 12.12.2022
© AFP 2022Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022
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Zaprojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Direktörü Yuriy Çerniçuk, santral arazisinde Grad tipi çok namlulu roketatarın bulunduğu yönündeki bilginin doğru olmadığını söyledi.
Çerniçuk, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Grad ile ilgili bilgi doğrulanmadı. Ne ben, ne de personelim santral arazisinde Grad görmedik” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna’nın Energoatom şirketi, Rus ordunun Zaporojye NGS’nin arazisine Grad roketatarını yerleştirdiğini iddia etmişti.

‘Personelin yarısı santrali terk etti’

Çerniçuk, “Elimdeki son verilere göre, personelin neredeyse yarısı santralden ayrıldı. Yani 11 bin 500 kişiden neredeyse yarısı yok” diye konuştu.
Direktör, “Bununla birlikte her gün santralde personelden yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunuyor” dedi.
Daha önce Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Direktörü Renat Karçaa, Zaporojye NGS’nin 2 bin 300’den fazla çalışanının yeni işletmeci şirketle anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Zaporijya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
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Zaporijya’da nükleer risk sürüyor: Ukrayna santrale yönelik saldırılarından Rusya’yı sorumlu tutuyor
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