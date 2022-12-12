https://sputniknews.com.tr/20221212/yakindogu-ve-ortadoguda-petrol-ithalati-ve-ihracati--1064392497.html

Yakındoğu ve Ortadoğu'da petrol ithalatı ve ihracatı

Yakındoğu ve Ortadoğu'da petrol ithalatı ve ihracatı

2021'de Suudi Arabistan, Irak ve BAE en büyük petrol ihracatçıları arasında yer aldı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T12:40+0300

2022-12-12T12:40+0300

2022-12-12T12:40+0300

multimedya

infografik

petrol ihracatı

petrol ithalatı

suudi arabistan

irak

bae

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064392234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7374b6340054eecf1439be49f53da9f.jpg

En büyük petrol alıcıları, Türkiye'nin 2021 yılı petrol ihracatı ve ithalatı ile 2022'de petrol pazarında yaşanan gelişmeler, Sputnik'in infografiğinde.

suudi arabistan

irak

bae

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, petrol ihracatı, petrol ithalatı, suudi arabistan, irak, bae, инфографика