https://sputniknews.com.tr/20221212/yakindogu-ve-ortadoguda-petrol-ithalati-ve-ihracati--1064392497.html
Yakındoğu ve Ortadoğu'da petrol ithalatı ve ihracatı
Yakındoğu ve Ortadoğu'da petrol ithalatı ve ihracatı
2021'de Suudi Arabistan, Irak ve BAE en büyük petrol ihracatçıları arasında yer aldı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T12:40+0300
2022-12-12T12:40+0300
2022-12-12T12:40+0300
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infografik
petrol ihracatı
petrol ithalatı
suudi arabistan
irak
bae
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En büyük petrol alıcıları, Türkiye'nin 2021 yılı petrol ihracatı ve ithalatı ile 2022'de petrol pazarında yaşanan gelişmeler, Sputnik'in infografiğinde.
suudi arabistan
irak
bae
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infografik, petrol ihracatı, petrol ithalatı, suudi arabistan, irak, bae, инфографика
infografik, petrol ihracatı, petrol ithalatı, suudi arabistan, irak, bae, инфографика
Yakındoğu ve Ortadoğu'da petrol ithalatı ve ihracatı
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2021'de Suudi Arabistan, Irak ve BAE en büyük petrol ihracatçıları arasında yer aldı.
En büyük petrol alıcıları, Türkiye'nin 2021 yılı petrol ihracatı ve ithalatı ile 2022'de petrol pazarında yaşanan gelişmeler, Sputnik'in infografiğinde.