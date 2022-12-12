https://sputniknews.com.tr/20221212/ukraynanin-atina-buyukelciligine-kanli-paket-gonderildi-1064482533.html

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'ne kanlı paket gönderildi

Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'ne kanlı paket gönderildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Atina Büyükelçiliği'ne bu sabah saatlerinde kanlı bir paket gönderildiğini duyurdu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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Ukrayna'nın Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerine aynı adresten kanlı paketler gönderildiği vakalara bir yenisi daha eklendi.Facebook hesabından açıklama yapan Nikolenko, "Sabah Ukrayna'nın Atina Büyükelçiliği'ne kanlı bir paket geldi. Gönderenin adresi, daha önce Ukrayna'nın büyükelçilik ve konsolosluklarına gelen diğer zarfların üzerindekiyle aynı: Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Tesla galerisi" ifadelerini kullandı.Şimdiye dek 17 ülkedeki Ukrayna temsilciliklerinde 33 benzer vakanın yaşandığını anımsatan Nikolenko, Yunanistan polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Daha önce Nikolenko, Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve Avusturya'da bulunan büyükelçilik binalarına, ‘çok belirgin bir rengi ve keskin bir kokusu olan, kanı andıran bir sıvı içinde bekletilmiş paketler’ gönderildiğini, bu paketlerin benzerlerinin Napoli (İtalya), Krakov (Polonya) ve Brno’daki (Çek Cumhuriyeti) başkonsolosluklarına da geldiğini kaydetmişti.Ukrayna’nın Avrupa’daki temsilciliklerine yönelik bu olaylar, ülkenin İspanya Büyükelçiliği'ne içinde bomba olan bir paket gönderilmesini ve paketi açan elçilik çalışanının yaralanmasını izliyor.İspanyol polisi daha sonra, Ukrayna’ya gönderilen silahların da üretildiği bir fabrikaya ve AB’nin dış politikasının belirlenmesinde rolü olan bir uydu istihbarat merkezine de buna benzer paketler gönderildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-ispanyada-iki-bombali-paket-daha-bulundu-1064041947.html

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