https://sputniknews.com.tr/20221212/uc-hakemden-mhknin-vara-gecin-teklifine-ret-1064474188.html
Üç hakemden MHK'nın 'VAR'a geçin' teklifine ret
Üç hakemden MHK'nın 'VAR'a geçin' teklifine ret
MHK, saha içi performansları eleştirilen 3 hakeme sahadan ayrılıp VAR'da görev alması teklifini yaptı. Ancak üçü de kabul etmedi. Talebi geri çeviren... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T12:11+0300
2022-12-12T12:11+0300
2022-12-12T12:13+0300
merkez hakem kurulu (mhk)
spor
hakem
cüneyt çakır
fifa
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında yaptığı değişiklikten sonra, dün Antalya’da başlayan devre arası hakem seminerinde ilginç olaylar yaşandı.MHK; Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker’e Video Asistan Hakemliği'ne (VAR) geçmelerini teklif etti, ancak üçü de sahada yer almak istediklerini bildirdi. MHK’nin bu ay sonu belirleyeceği hakem klasmanlarında VAR önerisini geri çeviren isimlerle ilgili radikal kararlar verebileceği bildirildi.Milliyet’in aktardığına göre, Süper Lig yardımcı hakemlerinden Erdinç Sezertam, İsmail Şencan ve Alparslan Dedeş hakemliği bırakarak gözlemci kadrosuna geçti.FIFA'ya 2 isimCüneyt Çakır’ın hakemliği bırakmasının ardından 2023 yılı FIFA kadrosunu belirleyen MHK, iki yeni isim tespit etti. Çakır’ın yerine Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük’ün yerine Erkan Özdamar adları bildirildi. Karaoğlan ve Özdamar’ın UEFA yabancı dil sınavından geçtiği kaydedildi. FIFA yardımcı hakem listesinde ise en az dört değişiklik olacak.Öte yandan sezon başında VAR ve saha hakemlerini ayıran federasyondan tartışmalı bir adım geldi. UEFA’da VAR hakemi olan Mete Kalkavan ile Abdülkadir Bitigen’in hem sahada hem de VAR’da görev yapması kararlaştırıldı. Bununla ilgili talimatta yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi ve yeni tartışmaya yol açtı.Bu ay sonunda açıklanacak yeni klasmanlarda, Süper Lig’de 4 ila 8 arasında değişiklik olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221119/cuneyt-cakir-gaziantepteki-macta-aktif-hakemlik-kariyerini-noktaladi-1063637807.html
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merkez hakem kurulu (mhk), hakem, cüneyt çakır, fifa
merkez hakem kurulu (mhk), hakem, cüneyt çakır, fifa
Üç hakemden MHK'nın 'VAR'a geçin' teklifine ret
12:11 12.12.2022 (güncellendi: 12:13 12.12.2022) Abone ol
MHK, saha içi performansları eleştirilen 3 hakeme sahadan ayrılıp VAR'da görev alması teklifini yaptı. Ancak üçü de kabul etmedi. Talebi geri çeviren hakemlerin kaderi ay sonunda belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) talimatında yaptığı değişiklikten sonra, dün Antalya’da başlayan devre arası hakem seminerinde ilginç olaylar yaşandı.
MHK; Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa ve Burak Şeker’e Video Asistan Hakemliği'ne (VAR) geçmelerini teklif etti, ancak üçü de sahada yer almak istediklerini bildirdi. MHK’nin bu ay sonu belirleyeceği hakem klasmanlarında VAR önerisini geri çeviren isimlerle ilgili radikal kararlar verebileceği bildirildi.
Milliyet’in aktardığına göre, Süper Lig yardımcı hakemlerinden Erdinç Sezertam, İsmail Şencan ve Alparslan Dedeş hakemliği bırakarak gözlemci kadrosuna geçti.
FIFA'ya 2 isim
Cüneyt Çakır’ın hakemliği bırakmasının ardından 2023 yılı FIFA kadrosunu belirleyen MHK, iki yeni isim tespit etti. Çakır’ın yerine Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük’ün yerine Erkan Özdamar adları bildirildi. Karaoğlan ve Özdamar’ın UEFA yabancı dil sınavından geçtiği kaydedildi. FIFA yardımcı hakem listesinde ise en az dört değişiklik olacak.
Öte yandan sezon başında VAR ve saha hakemlerini ayıran federasyondan tartışmalı bir adım geldi. UEFA’da VAR hakemi olan Mete Kalkavan ile Abdülkadir Bitigen’in hem sahada hem de VAR’da görev yapması kararlaştırıldı. Bununla ilgili talimatta yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi ve yeni tartışmaya yol açtı.
Bu ay sonunda açıklanacak yeni klasmanlarda, Süper Lig’de 4 ila 8 arasında değişiklik olacak.