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Cüneyt Çakır, Gaziantep'teki maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı
Cüneyt Çakır, Gaziantep'teki maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı
FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye'nin Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Özel maçın ilk 5 dakikasını... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T20:26+0300
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spor
gaziantep
cüneyt çakır
çekya
türkiye
futbol
futbol maçı
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FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20221110/cuneyt-cakir-hakemlikte-jubile-yapacak-1063501914.html
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gaziantep, cüneyt çakır, çekya, türkiye, futbol, futbol maçı
gaziantep, cüneyt çakır, çekya, türkiye, futbol, futbol maçı

Cüneyt Çakır, Gaziantep'teki maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı

20:26 19.11.2022 (güncellendi: 20:49 19.11.2022)
© AAA Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
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FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye'nin Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Özel maçın ilk 5 dakikasını yöneten Cüneyt Çakır'ı sahada bulunan futbolcular sarılarak tebrik etti - Hakemliği bırakan Çakır'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.
FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.
Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.
© AAA Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı.
© AAA Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı.
© İHACüneyt Çakır
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Cüneyt Çakır
© İHACüneyt Çakır
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Cüneyt Çakır
© İHA / İHA-AW763194Cüneyt Çakır
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / İHA-AW763194
Cüneyt Çakır
1/5
© AA
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı.
2/5
© AA
A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya ile Gaziantep’teki Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır, jübile programı için karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonra, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve Çekya Milli Takımı oyuncuları ile vedalaşarak sahadan ayrıldı.
3/5
© İHA
Cüneyt Çakır
4/5
© İHA
Cüneyt Çakır
5/5
© İHA / İHA-AW763194
Cüneyt Çakır
Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.
Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.
Veri Maç Supertag için kapak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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Cüneyt Çakır hakemlikte jübile yapacak: İşte Çakır’ın karnesi…
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