https://sputniknews.com.tr/20221119/cuneyt-cakir-gaziantepteki-macta-aktif-hakemlik-kariyerini-noktaladi-1063637807.html

Cüneyt Çakır, Gaziantep'teki maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı

Cüneyt Çakır, Gaziantep'teki maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye'nin Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Özel maçın ilk 5 dakikasını... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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futbol maçı

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FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.

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gaziantep, cüneyt çakır, çekya, türkiye, futbol, futbol maçı