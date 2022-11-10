https://sputniknews.com.tr/20221110/cuneyt-cakir-hakemlikte-jubile-yapacak-1063501914.html

Cüneyt Çakır hakemlikte jübile yapacak: İşte Çakır’ın karnesi…

Cüneyt Çakır hakemlikte jübile yapacak: İşte Çakır’ın karnesi…

Türk futbolunun unutulmaz hakemlerinden Cüneyt Çakır, hakemliği bırakma kararı aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çakır’ın genç hakemler yetiştirmek için... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T16:00+0300

2022-11-10T16:00+0300

2022-11-16T20:06+0300

veri maç

cüneyt çakır

süper lig

şampiyonlar ligi kupası

futbol

comparissonator

dünya kupası

maç

beşiktaş

fenerbahçe

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Türk hakemliğinin sembol isimlerinden olan Cüneyt Çakır, 21 yıllık kariyerini sonlandırıyor. Çakır, Türkiye’nin 19 Kasım’da Çekya ile oynayacağı dostluk maçında jübilesini yapacak. Cüneyt Çakır bu karşılaşmada 5 dakika görev alacak ve hakemlik kariyerini noktalayacak. Kariyerinde 622 müsabaka yöneten Cüneyt Çakır, 384 Süper Lig maçında görev aldı. Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde de 55 maçta düdük çaldı. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde 2015 yılının final müsabakasını da yöneten isimdi. Tecrübeli hakemin kariyeri, Radyo Sputnik’te yayınlanan, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.‘Dünya Kupaları ve Avrupa Futbol Şampiyonalarına Cüneyt Çakır damgası’Hakemliği bırakma kararı alan Cüneyt Çakır 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında 6 maç yönetti. 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonası’nda da boy gösteren Çakır, bu turnuvalarda toplamda 9 maça çıktı.2014 Dünya Kupasında Brezilya-Meksika, Cezayir-Rusya ve Hollanda-Arjantin müsabakalarını yöneten Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupasında ise Hırvatistan-İngiltere, Fas-İran ve Nijerya-Arjantin müsabakalarında düdük çalmıştı.2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında, Ukrayna-İsveç, İtalya-İrlanda ve Portekiz-İspanya mücadelelerini yöneten Çakır, 2016’daki şampiyonada ise Portekiz-İzlanda, Belçika-İrlanda ve İspanya-İtalya maçlarında görev aldı. Çakır katıldığı milli takımlar düzeyindeki son turnuva olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise Macaristan-Portekiz Ukrayna-Avusturya ve Hırvatistan-İspanya maçlarını yönetti.‘Süper Lig’de 2001’den beri görev alıyor’Süper Lig’deki ilk müsabakasına 2001-2002 sezonunda oynanan Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçıyla çıkan Cüneyt Çakır’ın son müsabakası ise 8 May 2022’de oynanan Altay-Giresunspor karşılaşması.Lig’de 384 maç yöneten Çakır bu karşılaşmalarda 1647 sarı kart, 65 ikici sarıdan kırmızı kart, 62 doğrudan kırmızı kart gösterdi. Tecrübeli hakem bu müsabakalarda 143 kez penaltı noktasını gösterdi.‘4 büyüklerin 110 maçını yönetti’Cüneyt Çakır, kariyeri boyunca 4 büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 110 maçında görev aldı. Fenerbahçe’nin 50 maçını yöneten Çakır, Beşiktaş’ın 55, Galatasaray’ın 53, Trabzonspor’un 46 maçında görev aldı. Fenerbahçe Çakır’ın yönettiği 50 karşılaşmada 30 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgi elde etti. Beşiktaş ise Çakır’ın yönettiği 55 müsabakada 29 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. Galatasaray Cüneyt Çakır’la 27 galibiyet alırken, 10 kez berabere kaldı, 16 kez ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Trabzonspor ise Çakır’ın yönettiği 46 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Çakır’ın yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe’nin puan ortalaması 2,0, Beşiktaş ve Trabzonspor’un1,8, Galatasaray’ın ise 1,7 oldu.

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2022

Çağlar Öner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

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