https://sputniknews.com.tr/20221212/tribunde-kalp-krizinden-oldu-tff-temsilcileri-ve-hakeme-ihmal-suclamasi-1064505950.html

Tribünde kalp krizinden öldü: TFF temsilcileri ve hakeme 'ihmal' suçlaması

Tribünde kalp krizinden öldü: TFF temsilcileri ve hakeme 'ihmal' suçlaması

Erzincan'da oynanan 24Erzincanspor-Esenler Erokspor maçını tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren bir taraftar hayatını kaybetti. Erzincan ekibi... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T23:30+0300

2022-12-12T23:30+0300

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tribün

türkiye futbol federasyonu (tff)

kalp krizi

seyirci

spor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor, dün oynanan Esenler Erokspor maçını tribünde takip eden bir taraftarın kalp krizi sonucu vefatında bazı ihmaller olduğunu ileri sürdü.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün oynanan Esenler Erokspor maçı sırasında bir taraftarın tribünde rahatsızlanması sonrası, aynı tribünde bulunan Erzincan Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile kulüp doktorları tarafından müdahale edildiği belirtildi.'Ambulansın sahaya girişine izin verilmedi' iddiasıDoktorların müdahalesi sırasında kendilerinin ambulansa ve içindeki ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtmelerine rağmen, ambulansın sahaya giriş yapmasına izin verilmediği iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:"Taraftarımızın hayatını kaybetmesinde maçı durdurmayan hakemlerin ve TFF temsilcilerinin ihmalleri olduğunu düşünüyoruz" denilen açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması ve bu olayda varsa ihmali olan kişilere gerekli cezanın verilmesi için TFF ile Merkez Hakem Kuruluna gerekli şikayetlerde bulunulmuştur. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunar, hayatını kaybeden taraftarımızın ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.Cadiz-Barcelona örneğiÖte yandan, daha önce benzer bir olayın İspanya 1. Ligi'nin 5. haftasında oynanan Cadiz-Barcelona müsabakasının 80. dakikasında yaşandığı belirtilerek, hakemlerin oyunu durdurup, ambulans ve tüm sağlık çalışanlarının müdahale etmesini sağladığı hatırlatıldı.

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tribün, türkiye futbol federasyonu (tff), kalp krizi, seyirci