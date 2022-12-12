https://sputniknews.com.tr/20221212/tekirdagdaki-ogretmen-siddeti-gecen-yil-da-yasanmis-ogretmen-mahkeme-karariyla-donmus-1064486436.html

'Tekirdağ'daki öğretmen şiddeti geçen yıl da yaşanmış, öğretmen mahkeme kararıyla dönmüş'

'Tekirdağ'daki öğretmen şiddeti geçen yıl da yaşanmış, öğretmen mahkeme kararıyla dönmüş'

Tekirdağ'da şiddet görüntüleriyle gündeme gelen kreşte geçmiş yıl da şiddetin yaşandığı, bu nedenle işine son verilen öğretmenin mahkeme kararıyla işe iade... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T16:07+0300

2022-12-12T16:07+0300

2022-12-12T16:14+0300

türkiye

tekirdağ

öğretmen

çocuğa şiddet

kreş

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Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kreş ve Gündüz Bakımevini kuran OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, basın toplantısı düzenledi.OSB'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözdinler, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.Görüntüleri torun sahibi bir dede olarak izlediğini vurgulayan Sözdinler, "Bin bir özen ve emekle kurduğumuz Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevimizde yaşanan olaylar ve görüntüleri izlerken önce kendi torunlarımı düşünerek gözyaşlarıma hakim olamadım gerçekten çok sinirlendim. Kreşimize çocuklarını emanet eden aileler kadar ben de çok üzgünüm hem bir baba hem bir dede olarak. Lütfen bu konuşmalarımızı kendini aklamak isteyen bir sanayicinin sözleri gibi dinlemeyin" diye konuştuSözdinler, çalışanlarının çocuklarını konforlu ve rahat bir kreşe emanet etmeleri için kar amacı gütmeden, 240 çocuk kapasiteli kreşi özenle dört yıl önce kurduklarını ifade etti.Yaşananların kreş idarecilerinin sözüne güvenmekten kaynaklandığını belirten Sözdinler, "Diyebilirsiniz ki neden denetlemediniz? Malumunuz biz her işe yetişemiyoruz maalesef ve bazı işlerimizi de profesyoneller aracılığıyla yönetiyoruz" dedi.'İşine son verilen öğretmen mahkeme kararıyla dönmüş'Kreşte geçen yıl da yaşanan bir olayla ilgili görevine son verdikleri öğretmenin mahkeme kararıyla işe iade edildiğini anlatan Sözdinler, şunları kaydetti:"2021 yılının aralık ayında yaşanan olumsuz bir olayla velinin şikayeti üzerine kamera görüntülerini incelettirdim. Velimizin bulunduğu şikayet hususunda ne kadar da bu olay küçümsense de, çocuğun kurdele ile oyun amacı bağlandığı söylense de görüntüleri kendim de izledikten sonra derhal öğretmenin görevine son verilmesini talep ettim, öğretmeni işten çıkardık. Aile de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de savcılığa zaten görüntüleri gönderdik.Ama maalesef bu öğretmenimiz mahkemeye başvurarak bizim hakkımızda ve gerekse aile hakkında şikayette bulundu, mahkeme görüntüleri inceledikten sonra suç teşkil edecek bir görüntü olmadığını ve işe iade kararı verdi. Biz buna rağmen bu konuyu İstinaf Mahkemesine taşıdık. Ve bu öğretmeni tekrar ne pahasına olursa olsun görevlendirme kararı aldık."Gündeme son gelen görüntülerle ilgili 'olayı yönetim kapatmış'Yaşanan son şiddet görüntülerine yönelik ise Sözdinler, şunları kaydetti:Kreşteki kameraları aileler izleyebilecekSözdinler, son olayla ilgili iki öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarının görevden alındığının altını çizdi.Kreşteki kamera kayıtlarını ailelerin canlı izleyebilmelerine imkan sağlayacaklarının altını çizen Sözdinler, şöyle sürdürdü:"ÇOSB yönetimi olarak, kreşteki idarenin bizlere ilettiğine göre, izledikleri videoda rahatsız edici bir husus olmadığı yönündeki yanıltıcı bilgilerin maalesef bizleri bu noktaya getirdiğini özellikle söylemek isterim. Kurumumuzda 100 günlük kamera kayıtları muhafaza edilmektedir. Kamera kayıtlarını mevzuatın el verdiği ölçüde kendi çocuklarını canlı olarak izleyebilmeleri için bakanlıktan tüm girişimlerde bulunacağım.Gerekirse geriye dönük kayıtları talep etmeleri halinde sunmak bizlerin görevi olacak. Yönetimimiz geçici olarak kreşe atama yaptı. İdari soruşturmamız da devam ediyor. Bu olay iki öğretmenle mi sınırlı, başka olumsuzluklar var mı, bunları da araştırıyoruz. 'Kreşi kapatmak gerekli mi?' diye düşündük. Burada mağdur olacak velilerimiz var. Bunları düşünerek bu konuyu düzelmek için devam etmeye karar verdik."Soruşturma başlatılmıştıİddiaya göre, ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.İki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kreşteki güvenlik kameralarına el konulmuş, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221211/tekirdagda-kreste-ogretmen-siddetiyle-ilgili-yeni-detaylar-cocuklar-karanlik-odaya-kapatiliyormus-1064435987.html

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tekirdağ, öğretmen, çocuğa şiddet, kreş