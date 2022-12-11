Tekirdağ'da kreşte öğretmen şiddetiyle ilgili yeni detaylar: Çocuklar karanlık odaya kapatılıyormuş
10:23 11.12.2022 (güncellendi: 10:25 11.12.2022)
© AATekirdağ- Kreş
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Tekirdağ’daki kreşte çalışan 2 öğretmenin çocuklara defalarca şiddet uyguladığı görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Çocukların kreşe gitmemek için sürekli garip davranışlar sergilediği ve çocukların ceza olarak karanlık odaya kapatıldığı iddia edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 2 öğretmenin çocuklara defalarca uyguladığı şiddet olayının gündeme gelmesinin ardından olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Portatif yatakla kafasına vurularak şiddet gören çocuklardan birinin annesi şunları anlattı:
Benim çocuğum 3 yıldır oradaydı, orada büyümüştü. Çocuğumun yıllarca bu şiddete maruz kaldığını düşündükçe çıldırmak üzereyim. Oğlum sürekli uykudan çığlık çığlığa hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyordu, tek bir noktaya odaklanıyordu. Çocuğumu doktora da götürdük. Bize 2-5 yaş arasında uyku terörü olabileceğini söyledi ama böyle bir şiddet olayı yaşandığını bilmiyorduk.
Bundan birkaç hafta önce oyun oynarken kuzenini cezalandırmıştı. ‘Cezalısın, bu odada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Işığı da kapatıyorum, karanlık odada kalacaksın’ dedi. Şoke olduk 3.5 yaşındaki çocuk bunu nereden bilir diye. Bu olaylar ortaya çıkınca işin peşine düştük. Çocuğuma bu olanları sorduğumda korkuyor, ağlamaya başlıyor. Sessizce elini kafasının üzerine koyuyor, bir köşeye gidip ağlıyor. Ona da çok soramıyorum. Ben bir anne olarak çocuğumun videolarını izlediğimde çocuğuma olanları sorarak aynı şeyleri yaşatmak, onu korkutmak istemiyorum.
Çocuğumu okuldan almaya gittiğimde, velilerin isimleri verilerek "Bunların dolduruşuna mı geliyorsunuz? Size videolar mı izletiliyor?" dediler. Gülerek olanları anlattılar, sinirlerimizi yıprattılar. Daha fazla muhatap olmamak adına mail attık.
Oğlum okuldan geldiğinde neler yaptıklarını sordum. Bana öğretmenlerinin A.D .isimli öğrenciye çok kızdığını söyledi, televizyona dokundu, ona kızdı dedi. "Sen ne yaptın?" diye sorduğumda, ‘Ben hiçbir şey yapmadım’ dedi. Oğlum, evde yemek yerken suyu döktü. Ona daha bir şey söylemeden, "Annecim bana kızma senden çok özür dilerim, yanlışlıkla yaptım. Sakın bana kızma" diye 4-5 defa tekrarladı, ağlamaya başladı. Çocuklarımıza çok büyük baskılar yapıldığı görüntülerde var.
'Medyada yayınlananların dışında daha fazla şiddet görüntüleri izledik'
C.A. isimli öğrencinin anne ve babası da yaşanan olaylar karşısında büyük üzüntü duyduklarını belirtti:
Benim oğluma da çok aşırı derece darbeler uygulanmış. Kafasını eğmesine rağmen şiddetli şekilde vuruyorlar. Oğlum kafasını tutarak ağlamaya başlıyor, yüzünü siliyor. Medyada yayınlananların dışında daha fazla şiddet görüntüleri izledik. Bu olaylara göz yumanlar nasıl bir anne aklım ermiyor? Bu olay ortaya çıktıktan sonra çocuğumuzu okuldan aldık. Çocuğumuza eşimle birlikte bu olanları sorduk. "Oğlum okulda ne yapıyorsunuz, gel bana anlat "diye sorduk. Baştan anlatmak istemedi, korktu. "Gel biz senin yanındayız, oyun oynuyoruz" diye sorduğumuzda anlatmaya başladı. "Öğretmen benim kafama ve karnıma vuruyor" dedi.
Ben arkadaşlarından ‘karanlık oda’ diye duydum. Oğlum gel hadi oyun oynayalım, hadi gel karanlık odalarda oynayalım dediğimde, "Dolaba mı gireceğiz?" dedi. Dolap dediği yerin sürgülü yatakları koydukları yer olduğunu düşünüyorum. O şekilde söyledi, dolaba mı gireceğiz dedi. Bu olayları öğrendikten sonra yöneticilerle konuşmaya gittiğimiz zaman hepimizin sözleşmesi feshedildi. Bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Bunlar insan olamazlar. Anne olmayı geçtim, bunlar insan bile değiller.
'Veliler arkalarından gülünerek yollanıyor, 4 aydır hiçbir şey yapmadılar'
C.A’nın babası ise yöneticilerin bu olayların yalan olduğunu, çocukların bir sorun yaşamadığını söylediğini ve bazı öğrenci velilerine öğretmenden özür dilettiklerini söyledi:
Biz bu olayı E.E’den öğrendiğimizde şok olduk. Görüntüleri izledik. Normalde okuldan geldiğinde neler yaptıklarını, öğretmenin bağırıp bağırmadığını sorduğumda yaşadıkları ile ilgili konuşmayan oğlum bir gün geldi, bana sarılarak, korkarak defalarca kafasına vurduklarını, karnına vurduklarını, ellerine vurduklarını söyledi. Bu olay sürecince veliler yöneticiler ile konuşmaya gidiyor. İdari yöneticiler de S. isimli kadın velilere, "Çocuklarınızı gönül rahatlığı ile gönderebilirsiniz. Böyle şeyler yaşanmıyor" demiş. Hatta veliler şiddet uygulayan bu öğretmenden özür dilemek zorunda kalıyor.
Veliler OSB yönetimine gittiklerinde tek taraflı fesih belgesi geliyor. Mail olarak gönderiyorlar. Biz ondan sonra çocuğumuzu okuldan aldık. Biz bu olanları sorduğumuzda çocuk değişti. Çocuğum stres yapmaya başladı. Uyurken, oynarken değişik hareketler yapmaya başladı” ifadelerini kullandı.
Biz bu olanları öğrenmeden önce haziran, temmuz ve ağustos döneminde çocuğumuz hiçbir şekilde okula gitmek istemiyordu. Sürekli bahaneler uyduruyordu. Bir şekilde oradan uzak kalmak istiyordu. Bir gün okula ben götürdüm. Okula girmeden önce bana tuvaletinin geldiğini söyledi. Götürdüm. Tuvaletini bitirdi, dışarı çıktı. Sonra ısrarla bir daha geldiğini söyledi. Bunu 6-7 kere tekrarladık. 45 dakika boyunca devam etti. Kreşe girmek istemedi. Biz o dönem bu olanları sezemedik. Görüntüleri izledikten sonra anladık.
4 aydır OSB yönetimine gidip geliyoruz. Veliler oradan arkalarından gülünerek yollanılıyor. 4 aydır bir şey yapmadılar.
9 Aralık, 15:53