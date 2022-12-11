Tekirdağ'da kreşte öğretmen şiddetiyle ilgili yeni detaylar: Çocuklar karanlık odaya kapatılıyormuş

Benim çocuğum 3 yıldır oradaydı, orada büyümüştü. Çocuğumun yıllarca bu şiddete maruz kaldığını düşündükçe çıldırmak üzereyim. Oğlum sürekli uykudan çığlık çığlığa hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyordu, tek bir noktaya odaklanıyordu. Çocuğumu doktora da götürdük. Bize 2-5 yaş arasında uyku terörü olabileceğini söyledi ama böyle bir şiddet olayı yaşandığını bilmiyorduk. Benim çocuğum 3 yıldır oradaydı, orada büyümüştü. Çocuğumun yıllarca bu şiddete maruz kaldığını düşündükçe çıldırmak üzereyim. Oğlum sürekli uykudan çığlık çığlığa hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyordu, tek bir noktaya odaklanıyordu. Çocuğumu doktora da götürdük. Bize 2-5 yaş arasında uyku terörü olabileceğini söyledi ama böyle bir şiddet olayı yaşandığını bilmiyorduk.

Bundan birkaç hafta önce oyun oynarken kuzenini cezalandırmıştı. ‘Cezalısın, bu odada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Işığı da kapatıyorum, karanlık odada kalacaksın’ dedi. Şoke olduk 3.5 yaşındaki çocuk bunu nereden bilir diye. Bu olaylar ortaya çıkınca işin peşine düştük. Çocuğuma bu olanları sorduğumda korkuyor, ağlamaya başlıyor. Sessizce elini kafasının üzerine koyuyor, bir köşeye gidip ağlıyor. Ona da çok soramıyorum. Ben bir anne olarak çocuğumun videolarını izlediğimde çocuğuma olanları sorarak aynı şeyleri yaşatmak, onu korkutmak istemiyorum. Bundan birkaç hafta önce oyun oynarken kuzenini cezalandırmıştı. ‘Cezalısın, bu odada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Işığı da kapatıyorum, karanlık odada kalacaksın’ dedi. Şoke olduk 3.5 yaşındaki çocuk bunu nereden bilir diye. Bu olaylar ortaya çıkınca işin peşine düştük. Çocuğuma bu olanları sorduğumda korkuyor, ağlamaya başlıyor. Sessizce elini kafasının üzerine koyuyor, bir köşeye gidip ağlıyor. Ona da çok soramıyorum. Ben bir anne olarak çocuğumun videolarını izlediğimde çocuğuma olanları sorarak aynı şeyleri yaşatmak, onu korkutmak istemiyorum.

Çocuğumu okuldan almaya gittiğimde, velilerin isimleri verilerek "Bunların dolduruşuna mı geliyorsunuz? Size videolar mı izletiliyor?" dediler. Gülerek olanları anlattılar, sinirlerimizi yıprattılar. Daha fazla muhatap olmamak adına mail attık. Çocuğumu okuldan almaya gittiğimde, velilerin isimleri verilerek "Bunların dolduruşuna mı geliyorsunuz? Size videolar mı izletiliyor?" dediler. Gülerek olanları anlattılar, sinirlerimizi yıprattılar. Daha fazla muhatap olmamak adına mail attık.