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Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti
Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti
Karaman'da bir fabrikada çalışan Salih A., tartıştığı mesai arkadaşının kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T11:07+0300
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yaşam
türkiye
karaman
kulak
saldırı
kesik kulak
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Karaman'da bir fabrikada çalışan Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221207/is-arkadasini-isirmak-tazminatsiz-kovulma-nedeni-1064293929.html
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türkiye, karaman, kulak, saldırı, kesik kulak
türkiye, karaman, kulak, saldırı, kesik kulak

Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti

11:07 12.12.2022
© DHATartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti
Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© DHA
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Karaman'da bir fabrikada çalışan Salih A., tartıştığı mesai arkadaşının kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı.
Karaman'da bir fabrikada çalışan Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A., arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
YAŞAM
İş arkadaşını ısırmak tazminatsız kovulma nedeni
7 Aralık, 13:37
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