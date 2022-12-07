https://sputniknews.com.tr/20221207/is-arkadasini-isirmak-tazminatsiz-kovulma-nedeni-1064293929.html

İş arkadaşını ısırmak tazminatsız kovulma nedeni

İş arkadaşını ısırmak tazminatsız kovulma nedeni

Isparta'daki bir fabrikada iş arkadaşının kolunu ısıran ustabaşı tazminatsız kovuldu. Dava açan ustabaşına kötü haber Yargıtay'dan geldi. Isırma eyleminin... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T13:37+0300

2022-12-07T13:37+0300

2022-12-07T13:37+0300

yaşam

türkiye

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yargıtay

ısırma

iş yeri

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde kavga ettiği arkadaşının kolunu ısıran ustabaşının tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.Dairenin kararına göre, 2011'de Isparta'daki bir iş yerinde ustabaşı olarak çalışmaya başlayan kişi, 2017'de çalışanlardan biri ile kavga etti. Ustabaşı iş yeri tarafından kavga ettiği kişiyle birlikte işten çıkarıldı.İş yerinde uzun yıllar çalıştığını, daha önce hiçbir çalışanla tartışmadığını, kavgadan sonra savunması alınmadan işten atıldığını belirten ustabaşı, iş akdinin feshinin haksız olduğunu savunarak, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma alacaklarının ödenmesi istemli dava açtı.Yargılama sırasında iş yeri, davacı ustabaşının kavga sırasında elindeki taşla karşısındaki kişiye vurmaya çalıştığını ve kolunu ısırdığını, diğer şirket çalışanların da kavgayı gördüğünü ve olayın tutanak altına alındığını savundu.İki işçi de kovulduHer iki taraftan da savunma istenmesine rağmen davacının savunma vermediğini ileri süren davalı şirket, şirketin itibarının zedelendiğini ve eşit işlem ilkesine uygun olarak kavgaya karışan iki kişinin de iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.Yargılamayı yapan yerel mahkeme, kavgada ilk olarak karşı tarafın davacı ustabaşına saldırdığına dikkati çekti ve ustabaşının iş akdinin feshinin haklı sebebe dayanmadığına hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığını belirten ve davacıya da fazla mesaiye ilişkin ödeme yapıldığının şirket tarafından ispatlanamadığını tespit eden mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi.Bölge mahkemesi feshi haklı bulduİstinaf istemi üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi ise olay nedeniyle davalı şirketin iş sözleşmesini feshetmesini haklı buldu, yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve davanın reddini kararlaştırdı.Temyiz istemi üzerine dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle istinaf kararının yerinde olduğuna ve kararın onanmasına hükmetti.'İş yeri düzeni olumsuz yönde etkileniyor'Dairenin kararında, kavga sırasında davacının diğer işçinin kolunu ısırdığı hatırlatılarak, şu değerlendirmeye yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221204/yargitaydan-mulk-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiren-emsal-karar-1064136802.html

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türkiye, isparta, yargıtay, ısırma, iş yeri