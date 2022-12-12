https://sputniknews.com.tr/20221212/suudi-arabistan-rus-petrolune-uygulanan-fiyat-tavani-etkili-degil-1064496318.html
Suudi Arabistan: Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı etkili değil
Suudi Arabistan: Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı etkili değil
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının somut sonuçlarını görmediklerini belirtti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T19:17+0300
2022-12-12T19:17+0300
2022-12-12T19:17+0300
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suudi arabistan
rusya
petrol
abdulaziz bin selman
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki bir forumda konuşan Abdulaziz bin Selman, “5 Aralık’ta yürürlüğe giren Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı ile ilgili henüz net bir sonuç yok. Bu tavanın uygulanabileceği konusunda da tam emin değiliz” ifadesini kullandı.Küresel petrol piyasası değerlendirilirken, Rusya’nın bu tür yaptırımlara tepkisinin de dikkate alınması gerektiğini kaydeden Suudi Bakan, bu yaptırımların siyasi amaçlarla kullanıldığını ve henüz bu sayede sonuç elde edileceğinin net olmadığını söyledi.Petrol piyasalarını etkilemeye devam edecek olan bir dizi faktörlere işaret eden Abdulaziz bin Selman, aralarından bir tanesinin Çin’in koronavirüse karşı aldığı tedbirleri gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/kremlin-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasina-verecegimiz-karsiligi-yakinda-duyuracagiz-1064383154.html
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suudi arabistan, rusya, petrol, abdulaziz bin selman
suudi arabistan, rusya, petrol, abdulaziz bin selman
Suudi Arabistan: Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı etkili değil
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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanının somut sonuçlarını görmediklerini belirtti.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki bir forumda konuşan Abdulaziz bin Selman, “5 Aralık’ta yürürlüğe giren Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı ile ilgili henüz net bir sonuç yok. Bu tavanın uygulanabileceği konusunda da tam emin değiliz” ifadesini kullandı.
Küresel petrol piyasası değerlendirilirken, Rusya’nın bu tür yaptırımlara tepkisinin de dikkate alınması gerektiğini kaydeden Suudi Bakan, bu yaptırımların siyasi amaçlarla kullanıldığını ve henüz bu sayede sonuç elde edileceğinin net olmadığını söyledi.
Petrol piyasalarını etkilemeye devam edecek olan bir dizi faktörlere işaret eden Abdulaziz bin Selman, aralarından bir tanesinin Çin’in koronavirüse karşı aldığı tedbirleri gösterdi.