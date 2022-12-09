https://sputniknews.com.tr/20221209/kremlin-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasina-verecegimiz-karsiligi-yakinda-duyuracagiz-1064383154.html
Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına vereceğimiz karşılığı yakında duyuracağız
Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına vereceğimiz karşılığı yakında duyuracağız
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus petrolünün varil fiyatını 60 dolar olarak belirleme kararı alan Batı ülkelerine verecekleri karşılığı yakında netleştireceklerini... 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T14:35+0300
2022-12-09T14:35+0300
2022-12-09T14:35+0300
ukrayna krizi
kremlin
rusya
petrol
tavan fiyat
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendirdi.Rus Pervıy Kanal televizyonuna demeç veren Peskov, "(Rus petrolüne dönük tavan fiyatı uygulamasına vereceğimiz yanıtın belirlenmesine) yaklaşıyoruz. Konunun uzmanları çalışmalarını bitirir bitirmez bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.Bununla beraber Peskov, Türkiye’nin Rus petrol gemilerinin boğazlarından geçişleri ile ilgili kurallarını sıkılaştırma kararının Rus-Türk delegasyonlarının Türkiye’de gerçekleştireceği görüşmelerde ‘üstünlük sağlamak adına alınmış bir karar ya da bir santaj girişimi olarak görmediklerini’ belirtti."Türkiye, boğazlardan geçecek petrol gemilerinin sigortalanmasına ilişkin kurallarını, bunu Türkiye’deji görüşmelerde santaj olarak kullanılabilecek olması nedeniyle sıkılaştırmış olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Şantaj yapmak aptalca olurdu, zira bu, sadece dünya enerji pazarlarında istikrarsızlığa sebep olur ve bu Türkiye’yi de etkiler" ifadelerini kullandı.Dün Bloomberg, ismini belirtmediği bir Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk tarafının bugün Türkiye’de Rus yetkililer ile gerçekleştireceği görüşmelerde Rus doğalgazı için yüzde 25 indirim istemeyi planladığını öne sürmüştü. Söz konusu haber, resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-1064293802.html
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kremlin, rusya, petrol, tavan fiyat, dmitriy peskov
kremlin, rusya, petrol, tavan fiyat, dmitriy peskov
Kremlin: Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına vereceğimiz karşılığı yakında duyuracağız
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus petrolünün varil fiyatını 60 dolar olarak belirleme kararı alan Batı ülkelerine verecekleri karşılığı yakında netleştireceklerini ve duyuracaklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendirdi.
Rus Pervıy Kanal televizyonuna demeç veren Peskov, "(Rus petrolüne dönük tavan fiyatı uygulamasına vereceğimiz yanıtın belirlenmesine) yaklaşıyoruz. Konunun uzmanları çalışmalarını bitirir bitirmez bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Bununla beraber Peskov, Türkiye’nin Rus petrol gemilerinin boğazlarından geçişleri ile ilgili kurallarını sıkılaştırma kararının Rus-Türk delegasyonlarının Türkiye’de gerçekleştireceği görüşmelerde ‘üstünlük sağlamak adına alınmış bir karar ya da bir santaj girişimi olarak görmediklerini’ belirtti.
"Türkiye, boğazlardan geçecek petrol gemilerinin sigortalanmasına ilişkin kurallarını, bunu Türkiye’deji görüşmelerde santaj olarak kullanılabilecek olması nedeniyle sıkılaştırmış olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Şantaj yapmak aptalca olurdu, zira bu, sadece dünya enerji pazarlarında istikrarsızlığa sebep olur ve bu Türkiye’yi de etkiler" ifadelerini kullandı.
Dün Bloomberg, ismini belirtmediği bir Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk tarafının bugün Türkiye’de Rus yetkililer ile gerçekleştireceği görüşmelerde Rus doğalgazı için yüzde 25 indirim istemeyi planladığını öne sürmüştü. Söz konusu haber, resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.