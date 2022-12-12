https://sputniknews.com.tr/20221212/sirp-lider-vucic-abd-ve-pristine-kosova-ile-ilgili-hicbir-anlasmaya-uymuyor-1064462771.html
Sırp lider Vucic: ABD ve Priştine, Kosova ile ilgili hiçbir anlaşmaya uymuyor
Sırp lider Vucic: ABD ve Priştine, Kosova ile ilgili hiçbir anlaşmaya uymuyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ABD ile Priştine'deki Kosovalı Arnavut makamlarının herhangi bir anlaşmaya uymadığını ifade etti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T01:40+0300
2022-12-12T01:40+0300
2022-12-12T01:40+0300
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Ulusal Güvenlik Konseyi’nin toplantısı sonrasında Sırbistan halkına hitap eden Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ABD ile Priştine’deki Kosovalı Arnavut makamlarının herhangi bir anlaşmaya uymadığını söyledi.Vucic, “Amerikalı ortaklarımıza bir sorumuz var. Bize Priştine'nin hangi anlaşmaya uyduğunu ve kendiniz hangi yasaya uyduğunuzu söyleyiniz. BM Şartına mı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararına mı, Brüksel Anlaşmasına mı yoksa Washington Anlaşmasına mı? Bize bu belgeler arasından Priştine'nin uyduğu, en azından onların ve Amerikalıların uyduğu bir tanesini söyleyin. Görüyorsunuz ki öyle bir şey yok, sadece ‘biz her şeyi yapabiliriz, ne kadar istersek onu yapabiliriz’ var” ifadelerini kullandı.Sırp lider Vucic, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti'nin NATO KFOR birliğine kuzeydeki yollarda Kosovalı Sırpların barikatlarını kaldırması için yaptığı çağrının ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı. Ayrıca Priştine, Kosova güvenlik güçlerini dahil etmek ve NATO komutanlığının reddetmesi durumunda operasyonu tek başına gerçekleştirmekle tehdit etti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosova-icin-ulusal-guvenlik-konseyini-olaganustu-topluyor-1064451590.html
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aleksandr vucic, kosova, sırbistan, gerilim
aleksandr vucic, kosova, sırbistan, gerilim
Sırp lider Vucic: ABD ve Priştine, Kosova ile ilgili hiçbir anlaşmaya uymuyor
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ABD ile Priştine'deki Kosovalı Arnavut makamlarının herhangi bir anlaşmaya uymadığını ifade etti.
Ulusal Güvenlik Konseyi’nin toplantısı sonrasında Sırbistan halkına hitap eden Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ABD ile Priştine’deki Kosovalı Arnavut makamlarının herhangi bir anlaşmaya uymadığını söyledi.
Vucic, “Amerikalı ortaklarımıza bir sorumuz var. Bize Priştine'nin hangi anlaşmaya uyduğunu ve kendiniz hangi yasaya uyduğunuzu söyleyiniz. BM Şartına mı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararına mı, Brüksel Anlaşmasına mı yoksa Washington Anlaşmasına mı? Bize bu belgeler arasından Priştine'nin uyduğu, en azından onların ve Amerikalıların uyduğu bir tanesini söyleyin. Görüyorsunuz ki öyle bir şey yok, sadece ‘biz her şeyi yapabiliriz, ne kadar istersek onu yapabiliriz’ var” ifadelerini kullandı.
Sırp lider Vucic, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti'nin NATO KFOR birliğine kuzeydeki yollarda Kosovalı Sırpların barikatlarını kaldırması için yaptığı çağrının ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Ayrıca Priştine, Kosova güvenlik güçlerini dahil etmek ve NATO komutanlığının reddetmesi durumunda operasyonu tek başına gerçekleştirmekle tehdit etti.