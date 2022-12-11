https://sputniknews.com.tr/20221211/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosova-icin-ulusal-guvenlik-konseyini-olaganustu-topluyor-1064451590.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova için Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü topluyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova için Ulusal Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü topluyor

Kosova'da Arnavut-Sırp gerginliği her geçen gün tırmanır ve Kosova özel kuvvetleri Sırpların yaşadığı bölgelerde operasyon düzenlerken, Sırbistan Cumhurbaşkanı... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T19:26+0300

2022-12-11T19:26+0300

2022-12-11T19:26+0300

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NATO'nun 1999'daki Yugoslavya harekatıyla başlayan süreç sonucunda 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova'daki tırmanma nedeniyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni TSİ 21:00'de olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu. Belgrad'ın Kosova sorununu yasal yollarla çözme çabalarını sürdüreceği teminatını veren Vucic, Priştine yönetimine Sırp Belediyeler Topluluğu kurması çağrısı yaptı. Vucic, sosyal medya paylaşımında Kosova hükümetine şu mesajı verdi:"Sırp Belediyeler Topluluğu'nu kurun, Sırpların ve Sırbistan'ın hak ve özgürlüklerine saygı gösterin, imzalanan anlaşmalara ve uluslararası hukuka uygun hareket edin; bu, hepimiz için ilişkilerin ve hayatın normalleşmesine başlamanın tek yolu. Barış, daha iyi bir yaşam ve çocuklarımızın geleceği için tüm yasal yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Sırbistan kazanacak."Dün Kosova'da Sırp ordusu ve polisinin konuşlandırılmasına izin verilmesi için NATO önderliğinde çok uluslu barış gücü KFOR'un misyon komutanlığından resmi talepte bulunacağını söyleyen Vucic, Kosova'nın Sırpların yaşadığı kuzeyinde, Sırbistan sınırına yakın bölgelerde ağır teçhizatlı ve otomatik silahlı Kosova güçlerinin fotoğraflarını gösterdi. Ve daha önce varılan anlaşmalara göre, buralara özel kuvvetlerin konuşlanabilmesi için önce Sırp nüfusun çoğunlukta olduğu belediyelerin başkanlarından izin alınması gerektiğini hatırlattı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ise 'Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin provokasyonları ve AB'nin eylemsizliği yüzünden Sırbistan'ın savaşın eşiğine geldiğini' söyledi. Dün Kosovalı Sırplar, eski polis memuru Dejan Pantiç'in Jarinje sınır kapısında 'terörizm' şüphesiyle Kosova makamları tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Sırpların yaşadığı kuzeydeki yolları barikatlar kurarak yolları kapattı. Ardından gece saatlerinde barikatları korumak için çadırlar kurdular. Kosova polisi, Sırbistan'dan gelen arabalarla yayaların Jarinje kapısından girişini engelleyerek misillemede bulundu.Olaylar sırasında Kosova'daki AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu EULEX'in ekibine ses bombası atıldığı, polis memurlarına ateş açıldığı iddia edildi. Kosovalı Sırpların siyasi partisi Sırp Listesi'nin lideri, halkı, barışı korumaya ve EULEX ile KFOR araçlarının barikatlardan geçişine izin vermeye çağırdı.Bugün erken saatlerde Kosova İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bölgesel Operasyonel Destek Birlikleri'nin (ROSU), yani özel kuvvetlerin Sırp nüfusun çoğunlukta olduğu Zubin Potok belediyesinde bulunan Gazivoda Gölü kıyısındaki hidroelektrik santralına el koyduğu haberi geldi.

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