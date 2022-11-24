https://sputniknews.com.tr/20221124/sirbistan-ve-kosova-plaka-krizinde-gerginligi-dusurmek-icin-anlasti-1063778482.html

Sırbistan ve Kosova plaka krizinde gerginliği düşürmek için anlaştı

Sırbistan ve Kosova plaka krizinde gerginliği düşürmek için anlaştı

Sırbistan ile Kosova, araç plakaları nedeniyle ortaya çıkan krizde bir süredir devam eden gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek... 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T01:38+0300

2022-11-24T01:38+0300

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dünya

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josep borrell

anlaşma

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Kosova ve Sırbistan arasındaki anlaşmayı AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medyadan duyurdu.Borrell, iki ülkenin başmüzakerecilerinin AB kolaylaştırıcılığında yaptıkları görüşmeler sonucunda 'gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik teklife yoğunlaşmak' üzere anlaştıklarını açıkladı.Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre Sırbistan Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını vermeyi, Kosova da araçlara yeniden ruhsat verilmesini durduracak.Sırbistan, Kosova'daki Sırplar için plaka basıyordu. Kosova hükûmeti, perşembeden itibaren Sırbistan'ın verdiği araç plakalarını kullanan sürücülere ceza kesmeyi planlıyordu. Bu tür plakaları kullananların sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221122/kurti-kosova-plakasi-krizini-2-gun-daha-erteledi-vucic-kimse-cocugunu-tabutta-almayi-istemez-dedi-1063710599.html

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