https://sputniknews.com.tr/20221122/kurti-kosova-plakasi-krizini-2-gun-daha-erteledi-vucic-kimse-cocugunu-tabutta-almayi-istemez-dedi-1063710599.html
Kurti Kosova plakası krizini 2 gün daha erteledi, Vucic 'kimse çocuğunu tabutta almayı istemez' dedi
Kurti Kosova plakası krizini 2 gün daha erteledi, Vucic 'kimse çocuğunu tabutta almayı istemez' dedi
Kosova'daki Arnavut yönetimi, Sırp azınlığın Sırbistan'ın verdiği kimlik ve araç plakalarını kullanmasını yasaklayıp cezalandırma kararının yarattığı krizi... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T12:46+0300
2022-11-22T12:46+0300
2022-11-22T13:25+0300
dünya
kosova
sırbistan
aleksandar vucic
albin kurti
josep borrell
plaka
araç
kimlik
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in 'tam bir cehennem yaşanabileceği' uyarısı eşliğinde dün Brüksel'de AB arabuluculuğundaki görüşmelerde tarafların uzlaşmaya varamamasının ardından, diken üstündeki Kosova'da araç plakası krizine kesin çözümün nasıl bulunabileceği belirsizliğini koruyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti, çareyi yine Sırbistan'ın verdiği araç plakalarını kullananlara para cezası kesilmesine başlanmasını ertelemekte buldu. 'ABD Büyükelçisi'nin talebini kabul ediyorum'Kurti, sosyal medyada yaptığı açıklamada "ABD Büyükelçisi Jeffrey Hovenier'in yasadışı plakalara ceza uygulama sürecinin 48 saatliğine ertelenmesi talebini kabul ediyorum" diyerek ekledi: 'ABD ve AB ile çalışmaktan mutluyum'"İki gün içerisinde sonuç elde etmek için ABD ve AB ile çalışmaktan mutluyum" dedi. Kosovalı Sırplara 'barışı koruyun' çağrısıVucic ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in arabuluculuğunda Kurti ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırplardan 'barışı korumalarını' istedi.Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp nüfusunda 'büyük bir öfke' olduğunu ve Kosovalı Sırpların temsilcileriyle biraraya geleceğini belirterek 'barışı korumaları ve protestolar düzenlemeleri durumunda bunu demokratik yollarla yapmaları' çağrısında bulundu.Sırbistan'ın görüşmelerde yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyen Vucic, "Belgrad heyeti, Brüksel'e açık ve net şekilde görüşme, insanların yaşamlarını ve bölgenin istikrarını koruma niyetiyle gittiği için gurur duyuyorum" diyerek şu vurguyu yaptı:Vucic, bölgedeki durumu, "Zor, çatışmanın eşiğinde, ama paniğe yer yok" diye değerlendirdi. Sırbistan ile Kosova arasında kapsamlı anlaşma olmadığından plaka bile meseleNATO'nun 1999'daki Yugoslavya harekatıyla başlayan süreç sonucunda 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden, ancak Belgrad tarafından tanınmayan Kosova'da hükümet, temmuz sonunda yaptığı açıklamayla, Sırbistan'la mütekabiliyet ilkesini işleteceğini duyurdu. Buna göre Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi ve Sırbistan'ın araç plakalarının 'Kosova Cumhuriyeti' plakalarına dönüştürülmesi kararları yürürlüğe girecekti. Ardından Kosovalı Sırpların Sırbistan'la sınır kapılarını ve yolları barikatlarla kapatıp Kosova güvenlik güçleriyle çatışmanın eşiğine gelmesi üzerine uluslararası arabuluculuk çabaları devreye girdi ve o zamandan beri uygulama defalarca ertelendi.
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kosova, sırbistan, aleksandar vucic, albin kurti, josep borrell, plaka, araç, kimlik
kosova, sırbistan, aleksandar vucic, albin kurti, josep borrell, plaka, araç, kimlik
Kurti Kosova plakası krizini 2 gün daha erteledi, Vucic 'kimse çocuğunu tabutta almayı istemez' dedi
12:46 22.11.2022 (güncellendi: 13:25 22.11.2022) Abone ol
Kosova'daki Arnavut yönetimi, Sırp azınlığın Sırbistan'ın verdiği kimlik ve araç plakalarını kullanmasını yasaklayıp cezalandırma kararının yarattığı krizi sürekli erteleme yoluna giderek top çeviriyor.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic'in 'tam bir cehennem yaşanabileceği' uyarısı eşliğinde dün Brüksel'de AB arabuluculuğundaki görüşmelerde tarafların uzlaşmaya varamamasının ardından, diken üstündeki Kosova'da araç plakası krizine kesin çözümün nasıl bulunabileceği belirsizliğini koruyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti, çareyi yine Sırbistan'ın verdiği araç plakalarını kullananlara para cezası kesilmesine başlanmasını ertelemekte buldu.
'ABD Büyükelçisi'nin talebini kabul ediyorum'
Kurti, sosyal medyada yaptığı açıklamada "ABD Büyükelçisi Jeffrey Hovenier'in yasadışı plakalara ceza uygulama sürecinin 48 saatliğine ertelenmesi talebini kabul ediyorum" diyerek ekledi:
'ABD ve AB ile çalışmaktan mutluyum'
"İki gün içerisinde sonuç elde etmek için ABD ve AB ile çalışmaktan mutluyum" dedi.
Kosovalı Sırplara 'barışı koruyun' çağrısı
Vucic ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in arabuluculuğunda Kurti ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırplardan 'barışı korumalarını' istedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova'nın kuzeyindeki Sırp nüfusunda 'büyük bir öfke' olduğunu ve Kosovalı Sırpların temsilcileriyle biraraya geleceğini belirterek 'barışı korumaları ve protestolar düzenlemeleri durumunda bunu demokratik yollarla yapmaları' çağrısında bulundu.
Sırbistan'ın görüşmelerde yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyen Vucic, "Belgrad heyeti, Brüksel'e açık ve net şekilde görüşme, insanların yaşamlarını ve bölgenin istikrarını koruma niyetiyle gittiği için gurur duyuyorum" diyerek şu vurguyu yaptı:
"Sorumlu ve akılcı davrandık çünkü çocuğunun kendisine tabutta geri verilmesini isteyecek ne bir anne ne bir kız kardeş ne de bir eş olmadığına inanıyoruz. En iyisi, ne kadar eleştirilirse eleştirilsinler uzlaşmacı çözümleri kabul etmek."
Vucic, bölgedeki durumu, "Zor, çatışmanın eşiğinde, ama paniğe yer yok" diye değerlendirdi.
Sırbistan ile Kosova arasında kapsamlı anlaşma olmadığından plaka bile mesele
NATO'nun 1999'daki Yugoslavya harekatıyla başlayan süreç sonucunda 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden, ancak Belgrad tarafından tanınmayan Kosova'da hükümet, temmuz sonunda yaptığı açıklamayla, Sırbistan'la mütekabiliyet ilkesini işleteceğini duyurdu. Buna göre Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi ve Sırbistan'ın araç plakalarının 'Kosova Cumhuriyeti' plakalarına dönüştürülmesi kararları yürürlüğe girecekti. Ardından Kosovalı Sırpların Sırbistan'la sınır kapılarını ve yolları barikatlarla kapatıp Kosova güvenlik güçleriyle çatışmanın eşiğine gelmesi üzerine uluslararası arabuluculuk çabaları devreye girdi ve o zamandan beri uygulama defalarca ertelendi.