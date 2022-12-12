https://sputniknews.com.tr/20221212/sel-sonrasi-3-gun-cesme-suyu-icmeyin-uyarisi-1064487977.html

Sel sonrası '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı

Sel sonrası '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması duyuruldu. Kaymakamlık, "Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T16:27+0300

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yaşam

antalya

sel

finike

yağış

içme suyu

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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sel felaketine dönüştü. Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.Kaymakamlıktan çeşme suyu uyarısıFinike Kaymakamlığı ise sel felaketinden sonra vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı."Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denilen açıklamada yetkili birimler tarafından gerekli incelemelerin yapılmakta olduğu ve çeşitli noktalardan su numunelerinin alındığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221212/antalyanin-kumluca-ve-finike-ilcelerinde-sel-evleri-su-basti-okullar-tatil-edildi-1064465288.html

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antalya, sel, finike, yağış, içme suyu