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https://sputniknews.com.tr/20221212/sel-sonrasi-3-gun-cesme-suyu-icmeyin-uyarisi-1064487977.html
Sel sonrası '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı
Sel sonrası '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması duyuruldu. Kaymakamlık, "Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:27+0300
2022-12-12T16:27+0300
yaşam
antalya
sel
finike
yağış
içme suyu
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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sel felaketine dönüştü. Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.Kaymakamlıktan çeşme suyu uyarısıFinike Kaymakamlığı ise sel felaketinden sonra vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı."Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denilen açıklamada yetkili birimler tarafından gerekli incelemelerin yapılmakta olduğu ve çeşitli noktalardan su numunelerinin alındığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221212/antalyanin-kumluca-ve-finike-ilcelerinde-sel-evleri-su-basti-okullar-tatil-edildi-1064465288.html
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antalya, sel, finike, yağış, içme suyu
antalya, sel, finike, yağış, içme suyu

Sel sonrası '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı

16:27 12.12.2022
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİNSel sonrası '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı
Sel sonrası '3 gün çeşme suyu içmeyin' uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
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Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması duyuruldu. Kaymakamlık, "Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları önemle duyurulur" denildi.
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sel felaketine dönüştü. Sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaymakamlıktan çeşme suyu uyarısı

Finike Kaymakamlığı ise sel felaketinden sonra vatandaşları çeşme suyu içmemeleri konusunda uyardı.
"Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denilen açıklamada yetkili birimler tarafından gerekli incelemelerin yapılmakta olduğu ve çeşitli noktalardan su numunelerinin alındığı ifade edildi.
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur sele döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
TÜRKİYE
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel: Evleri su bastı, okullar tatil edildi
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