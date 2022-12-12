https://sputniknews.com.tr/20221212/peskov-kosovali-sirplarin-haklari-mutlaka-gozetilmeli-1064487164.html
Peskov: Kosovalı Sırpların hakları mutlaka gözetilmeli
Peskov: Kosovalı Sırpların hakları mutlaka gözetilmeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ışığında Kosovalı Sırpların haklarının mutlaka gözetilmesi... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:18+0300
2022-12-12T16:18+0300
2022-12-12T16:18+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in NATO'nun Kosova Gücü'nden (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılmasını talep edecekleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Biz, Kosovalı Sırpların tüm haklarının mutlaka gözetilmesinden ve bu durumla ilgili tüm belgelerde taraflarca üstlenilen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yanayız. Bizim için en önemli husus, Sırpların çıkarlarının sağlanması ve durumun diplomatik yollardan çözümü için tarafların barışçıl nitelikte çalışmalar yürütmesi" dedi.Peskov, Vucic'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talep edip etmediği sorusuna "Hayır, böyle bir başvuru gelmedi. Ancak her halükarda Sırplarla olan kardeşlik ilişkilerimize değer veriyoruz ve elbette bu gerilimin en kısa sürede sonlanmasını tüm kalbimizle diliyoruz" yanıtını verdi.Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Kosova, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını ve seçim öncesinde bölgedeki güvenliğin sağlandığını savunurken Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini belirtiyor.'Tavan fiyat uygulamasına yanıtların yer alacağı kararname birkaç gün içinde yayınlanacak'Peskov, Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına cevapların yer alacağı devlet başkanlığı kararnamesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.Sözcü, kararnamede yer alması planlanan bazı hususlarla ilgili istişarelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.'Rusya'nın nükleer doktrini sürekli analiz ediliyor'Günlük basın toplantısında Peskov'a, Putin'in daha önceki bir açıklamasında ABD'de geçerli önleyici nükleer saldırı ilkelerine değindiği anımsatılarak Rus nükleer doktrinin güncellenme olasılığı olup olmadığı soruldu.Rusya'nın bu konuda hızlı adımlar atmasının söz konusu olmadığını söyleyen Peskov, fakat sürekli olarak fikir yürütme sürecinin olduğunu, doktrinlerin karşılaştırıldığını ve bunların genel durum dikkate alınarak uzman düzeyinde analiz edildiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/sirp-lider-vucic-abd-ve-pristine-kosova-ile-ilgili-hicbir-anlasmaya-uymuyor-1064462771.html
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kosova, sırbistan, rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, petrol, tavan fiyat
kosova, sırbistan, rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, petrol, tavan fiyat
Peskov: Kosovalı Sırpların hakları mutlaka gözetilmeli
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ışığında Kosovalı Sırpların haklarının mutlaka gözetilmesi gerektiğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in NATO'nun Kosova Gücü'nden (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılmasını talep edecekleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Biz, Kosovalı Sırpların tüm haklarının mutlaka gözetilmesinden ve bu durumla ilgili tüm belgelerde taraflarca üstlenilen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yanayız. Bizim için en önemli husus, Sırpların çıkarlarının sağlanması ve durumun diplomatik yollardan çözümü için tarafların barışçıl nitelikte çalışmalar yürütmesi" dedi.
Peskov, Vucic'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım talep edip etmediği sorusuna "Hayır, böyle bir başvuru gelmedi. Ancak her halükarda Sırplarla olan kardeşlik ilişkilerimize değer veriyoruz ve elbette bu gerilimin en kısa sürede sonlanmasını tüm kalbimizle diliyoruz" yanıtını verdi.
Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Kosova, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını ve seçim öncesinde bölgedeki güvenliğin sağlandığını savunurken Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini belirtiyor.
'Tavan fiyat uygulamasına yanıtların yer alacağı kararname birkaç gün içinde yayınlanacak'
Peskov, Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına cevapların yer alacağı devlet başkanlığı kararnamesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
Sözcü, kararnamede yer alması planlanan bazı hususlarla ilgili istişarelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.
'Rusya'nın nükleer doktrini sürekli analiz ediliyor'
Günlük basın toplantısında Peskov'a, Putin'in daha önceki bir açıklamasında ABD'de geçerli önleyici nükleer saldırı ilkelerine değindiği anımsatılarak Rus nükleer doktrinin güncellenme olasılığı olup olmadığı soruldu.
Rusya'nın bu konuda hızlı adımlar atmasının söz konusu olmadığını söyleyen Peskov, fakat sürekli olarak fikir yürütme sürecinin olduğunu, doktrinlerin karşılaştırıldığını ve bunların genel durum dikkate alınarak uzman düzeyinde analiz edildiğini vurguladı.