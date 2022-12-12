https://sputniknews.com.tr/20221212/konyada-ayni-aileden-7-kisinin-oldurulmesiyle-ilgili-davanin-gerekceli-karari-aciklandi-1064501515.html

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezasına... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T21:22+0300

2022-12-12T21:22+0300

2022-12-12T21:22+0300

türkiye

meram

konya

müebbet hapis cezası

mehmet altun

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Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmekten 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altun ile davada yargılanan ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun'un belli bir plan dahilinde hareket ederek tasarladığı eylemini, yanına aldığı tabanca ve çok miktardaki mermiyle maktullerin evine giderek gerçekleştirdiği belirtildi.Kararda, kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan Altun'un, maktulleri bir araya toplayarak ve yakın mesafeden kafa bölgelerini hedef alarak ateş etme şeklinde gerçekleştirdiği eyleminin, "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtildi.Yaşanan olayda özel saik ile işlenebilen suçların varlığından söz edilemeyeceği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:Kararın devamında ise şunlar kaydedildi:Sanık Mehmet Altun hakkında mahkemece takdiri indirim uygulanmamasına ilişkin değerlendirmede ise "Meydana gelen olayın vahameti, maktul sayısı, sanığın olay sonrasında kaçması, eylemi gerçekleştirme şekli, olayın toplumda yarattığı infial, savunmalarda pişmanlığını açıkça belirtmemiş olması ve pişmanlığının mahkememizce de gözlemlenmemesi, ceza adaleti ve caydırıcı olma özellikleri dikkate alınarak, sanık hakkında mahkememizce takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması kanaatine varılmıştır" ifadesine yer verildi.Kararda, sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçuyla beraber işlediği "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal", "nitelikli mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarının cezasının sonuç olayın vahameti, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın kastının yoğunluğu, suçta kullanılan araçlar dikkate alınarak, cezanın alt sınırdan ayrılarak teşdidi belirlenmesinin usul ve kanuna uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtildi.Haksız tahrik konusuyla ilgili ise Mehmet Altun'un kız kardeşi sanık Ayşe Keleş'in ve ailesinin karıştığı kavga olayının sanık Mehmet Altun lehine haksız tahrik olarak kabul edilemeyeceği, bunun ancak kendi içerisinde kavga olayına karışan kişiler için söz konusu olabileceği, sanık Altun'un maktullerin evine giderek kendisini belediye görevlisi olarak tanıtarak yanında hazırladığı tabanca ile maktulleri vurması öncesinde üzerine yürünmüş olmasının sanık lehine bir durum ortaya çıkarmayacağı, hiç kimsenin kendi haksız hareketinden kaynaklanan bir sonuç sebebiyle lehine bir indirimden faydalanamayacağı tespitine yer verildi.Sanık Mehmet Altun dışındaki diğer tüm sanıklar hakkında yapılan değerlendirmede, beraat kararı verilen sanıklarla ilgili, "Sanık Mehmet Altun dışındaki diğer sanıkların mahkumiyetleri için her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delil elde edilemediği, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği ceza hukukunda kesin ve net delillere ulaşılamadan mahkumiyet kararı verilemeyeceği, kaldı ki bu sanıklar yönünden şüphe uyandıracak deliller de bulunamadığı, anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.Ne olmuştu?Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 11 sanık hakkında, 17 Kasım'da görülen duruşmada karar verilmişti.Mahkeme heyeti karar duruşmasında, sanık Mehmet Altun'a 7 kişiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.Altun'a ayrıca "Yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl, "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezası verilmiş, diğer 10 sanığın beraatine hükmedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221117/ayni-aileden-7-kisinin-oldurulmesiyle-ilgili-sanik-mehmet-altuna-7-kez-agirlastirilmis-muebbet-1063571991.html

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