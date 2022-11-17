https://sputniknews.com.tr/20221117/ayni-aileden-7-kisinin-oldurulmesiyle-ilgili-sanik-mehmet-altuna-7-kez-agirlastirilmis-muebbet-1063571991.html
Aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet
Aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T18:46+0300
2022-11-17T18:46+0300
2022-11-17T18:46+0300
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konya, mehmet altun
Aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet
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Ayrıntılar geliyor
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.