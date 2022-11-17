Aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet

Abone ol

Ayrıntılar geliyor

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.