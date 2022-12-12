https://sputniknews.com.tr/20221212/ingilterenin-stansted-havalimaninda-kotu-hava-kosullari-nedeniyle-ucuslar-askiya-alindi-1064485671.html

İngiltere'de hava koşulları nedeniyle uçuşlar askıya alındı, yolcular yerlerde uyudu

İngiltere'de hava koşulları nedeniyle uçuşlar askıya alındı, yolcular yerlerde uyudu

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden kötü hava koşulları nedeniyle pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T15:46+0300

2022-12-12T15:46+0300

2022-12-12T15:52+0300

dünya

ingiltere

soğuk hava

uçuş

iptal

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BBC'de yer alan habere göre, ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.Stansted Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, dün gece kar temizliği yapmak için tek pistin kapatıldığı ve tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.Öte yandan, Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.Öte yandan Gatwick ve Stansted havalimanları, uçuş gecikmeleri konusunda uyardı ve London City Havaalanı, pazar gecesi uçuş iptallerinin ardından uçakların pist dışında olması nedeniyle 'bazı aksamalar' yaşandığını duyurdu.Bununla birlikte sosyal medyada, yolcuların havalimanlarında yerlerde uyudukları fotoğraflar paylaşıldı.Ülke, eksi 15.7 santigrat dereceile kuzey İskoçya'da şimdiye kadar yılın en soğuk gecesini kaydetti.Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.Buzla kaplı göle düşen 3 çocuk hayatını kaybetmiştiDaha önce Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ü yaşamını yitirmişti.İngiliz polisi, dün öğleden sonra göle düşen ve ani kalp durması yaşayan 8, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğun öldüğünü açıklamıştı.Polis, 6 yaşındaki bir çocuğunun ise durumunun kritik olduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221207/ingilterede-havalimanlarindaki-sinir-guvenlik-personeli-noelde-greve-gidecek-1064316771.html

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