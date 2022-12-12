İngiltere'de hava koşulları nedeniyle uçuşlar askıya alındı, yolcular yerlerde uyudu
15:46 12.12.2022 (güncellendi: 15:52 12.12.2022)
© AFP 2022 / DANIEL LEALLondra - kar yağışı
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden kötü hava koşulları nedeniyle pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.
BBC'de yer alan habere göre, ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.
Stansted Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, dün gece kar temizliği yapmak için tek pistin kapatıldığı ve tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Öte yandan, Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.
Öte yandan Gatwick ve Stansted havalimanları, uçuş gecikmeleri konusunda uyardı ve London City Havaalanı, pazar gecesi uçuş iptallerinin ardından uçakların pist dışında olması nedeniyle 'bazı aksamalar' yaşandığını duyurdu.
Stansted airport telling us all to assemble here. Told we can’t stay in the airport. Are they going to turf us out into the snow with no hotels? pic.twitter.com/m7Kg9F6v3J— James Love (@james__love) December 11, 2022
#BREAKING #NEWS | With snow and ice currently affecting parts of the UK, Stansted Airport was forced to suspend services and other airports suffered delays and diversions.— AviationSource (@AvSourceNews) December 12, 2022
Photo Credit: @stopclimbFL200 Twitter
Read more at AviationSource!https://t.co/kYFaFkn20j#uksnow #snow pic.twitter.com/A1GXodpfbD
Bununla birlikte sosyal medyada, yolcuların havalimanlarında yerlerde uyudukları fotoğraflar paylaşıldı.
Ülke, eksi 15.7 santigrat dereceile kuzey İskoçya'da şimdiye kadar yılın en soğuk gecesini kaydetti.
Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.
İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.
Buzla kaplı göle düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti
Daha önce Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ü yaşamını yitirmişti.
BREAKING: Two children in Solihull are now feared dead after six fell through ice on a frozen lake as onlookers frantically tried to warn them of the danger.https://t.co/IKGTx0VsEX— Metro (@MetroUK) December 12, 2022
İngiliz polisi, dün öğleden sonra göle düşen ve ani kalp durması yaşayan 8, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğun öldüğünü açıklamıştı.
Polis, 6 yaşındaki bir çocuğunun ise durumunun kritik olduğunu bildirmişti.