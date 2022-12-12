Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ingilterenin-stansted-havalimaninda-kotu-hava-kosullari-nedeniyle-ucuslar-askiya-alindi-1064485671.html
İngiltere'de hava koşulları nedeniyle uçuşlar askıya alındı, yolcular yerlerde uyudu
İngiltere'de hava koşulları nedeniyle uçuşlar askıya alındı, yolcular yerlerde uyudu
İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden kötü hava koşulları nedeniyle pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T15:46+0300
2022-12-12T15:52+0300
dünya
ingiltere
soğuk hava
uçuş
iptal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064486095_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6b7e44e3b06e92bf0596a12d8c2f3ea2.jpg
BBC'de yer alan habere göre, ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.Stansted Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, dün gece kar temizliği yapmak için tek pistin kapatıldığı ve tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.Öte yandan, Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.Öte yandan Gatwick ve Stansted havalimanları, uçuş gecikmeleri konusunda uyardı ve London City Havaalanı, pazar gecesi uçuş iptallerinin ardından uçakların pist dışında olması nedeniyle 'bazı aksamalar' yaşandığını duyurdu.Bununla birlikte sosyal medyada, yolcuların havalimanlarında yerlerde uyudukları fotoğraflar paylaşıldı.Ülke, eksi 15.7 santigrat dereceile kuzey İskoçya'da şimdiye kadar yılın en soğuk gecesini kaydetti.Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.Buzla kaplı göle düşen 3 çocuk hayatını kaybetmiştiDaha önce Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ü yaşamını yitirmişti.İngiliz polisi, dün öğleden sonra göle düşen ve ani kalp durması yaşayan 8, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğun öldüğünü açıklamıştı.Polis, 6 yaşındaki bir çocuğunun ise durumunun kritik olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221207/ingilterede-havalimanlarindaki-sinir-guvenlik-personeli-noelde-greve-gidecek-1064316771.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064486095_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_8d18b60ac8ff9bd909fb7bc9f88b62ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, soğuk hava, uçuş, iptal
ingiltere, soğuk hava, uçuş, iptal

İngiltere'de hava koşulları nedeniyle uçuşlar askıya alındı, yolcular yerlerde uyudu

15:46 12.12.2022 (güncellendi: 15:52 12.12.2022)
© AFP 2022 / DANIEL LEALLondra - kar yağışı
Londra - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
Abone olTelegram
İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden kötü hava koşulları nedeniyle pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.
BBC'de yer alan habere göre, ülkeyi etkisi altına alan kar, buzlanma ve sisin ardından Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.
Stansted Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, dün gece kar temizliği yapmak için tek pistin kapatıldığı ve tüm uçuşların askıya alındığı bildirildi.
Öte yandan, Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak.
Öte yandan Gatwick ve Stansted havalimanları, uçuş gecikmeleri konusunda uyardı ve London City Havaalanı, pazar gecesi uçuş iptallerinin ardından uçakların pist dışında olması nedeniyle 'bazı aksamalar' yaşandığını duyurdu.
Bununla birlikte sosyal medyada, yolcuların havalimanlarında yerlerde uyudukları fotoğraflar paylaşıldı.
Ülke, eksi 15.7 santigrat dereceile kuzey İskoçya'da şimdiye kadar yılın en soğuk gecesini kaydetti.
Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.
İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Buzla kaplı göle düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti

Daha önce Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull'daki buzla kaplı göle düşen çocuklardan 3'ü yaşamını yitirmişti.
İngiliz polisi, dün öğleden sonra göle düşen ve ani kalp durması yaşayan 8, 10 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğun öldüğünü açıklamıştı.
Polis, 6 yaşındaki bir çocuğunun ise durumunun kritik olduğunu bildirmişti.
İngiltere'de havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün greve gidecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
DÜNYA
İngiltere'de havalimanlarındaki sınır güvenlik personeli Noel'de greve gidecek
7 Aralık, 22:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала