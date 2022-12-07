https://sputniknews.com.tr/20221207/ingilterede-havalimanlarindaki-sinir-guvenlik-personeli-noelde-greve-gidecek-1064316771.html

İngiltere'de havalimanlarındaki sınır güvenlik personeli Noel'de greve gidecek

İngiltere'de havalimanlarındaki sınır güvenlik personeli Noel'de greve gidecek

İngiltere'de havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün greve gidecek. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:42+0300

2022-12-07T22:42+0300

2022-12-07T22:42+0300

grev

dünya

ingiltere

havalimanı

güvenlik

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Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikası'ndan (PCS) yapılan açıklamada, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık'ta Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında çalışan sınır güvenlik personelinin greve gideceği duyuruldu.Açıklamada, grev kararının, maaş zammı, işten çıkarma tehdidi ve emeklilik koşullarındaki değişikliklere ilişkin hükümetle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle alındığı bildirildi.Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor.İş bırakma eylemine katılacak sendika üyelerinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor.Öte yandan, sendikaya üye ehliyet sınavı müfettişlerinin de greve gideceği açıklandı.'Hükümetle aylarca müzakere etmeye çalıştık ve görmezden gelindik'PCS sendikası Genel Sekreteri Mark Serwotka, grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 40 bin sendika üyesinin gıda bankalarını kullanmak zorunda kaldığını, 45 bin üyenin ise iş yardımı talep ettiğini belirtti.Sendikaya üye çalışanların yoksulluk içinde yaşadığını ve evlerini ısıtmakta zorlandığını belirten Serwotka, "Bu bir kriz. Hükümetle aylarca müzakere etmeye çalıştık ve görmezden gelindik" ifadelerini kullandı.

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grev, ingiltere, havalimanı, güvenlik