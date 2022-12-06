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https://sputniknews.com.tr/20221206/ingilterede-demiryolu-iscileri-noel-arifesinde-greve-gitmeyi-planliyor-1064227500.html
İngiltere'de demiryolu işçileri Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor
İngiltere'de demiryolu işçileri Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor
İngiltere’de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) tarafından yapılan açıklamada, demiryolu işçilerinin Network Rail ile yapılan... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T01:40+0300
2022-12-06T01:40+0300
dünya
ingiltere
demiryolu
işçi
grev
zam
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İngiltere’de demiryolu işçilerinin devlete ait Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı bildirildi. Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada, "Seyahat edeceklerin gerçekten hayal kırıklığına uğrayacağına, sinirleneceğine ve kızacağına eminim" ifadelerini kullandı ve mevcut zam teklifinin işçiler için 'son derece zararlı' olduğunu belirtti. Lynch, işçilere hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini oylamaları için bir hafta süre verdiğini aktararak, işçilere söz konusu teklifi reddetmelerini tavsiye ettiğini söyledi.Demiryolu işçilerinin maaşlarına iki yıl içinde kademeli olarak yüzde 8 oranında zam yapılmasını ve Nisan 2024’e kadar işten çıkarma olmayacağının garanti edilmesini talep eden RMT, dün yaptığı açıklamada hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini kabul etmediklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221128/avusturyada-demiryolu-iscileri-greve-gidiyor-1063906228.html
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ingiltere, demiryolu, işçi, grev, zam
ingiltere, demiryolu, işçi, grev, zam

İngiltere'de demiryolu işçileri Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor

01:40 06.12.2022
© AAİngiltere'de tren yolu
İngiltere'de tren yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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İngiltere’de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) tarafından yapılan açıklamada, demiryolu işçilerinin Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı aktarıldı.
İngiltere’de demiryolu işçilerinin devlete ait Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı bildirildi.
Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada, "Seyahat edeceklerin gerçekten hayal kırıklığına uğrayacağına, sinirleneceğine ve kızacağına eminim" ifadelerini kullandı ve mevcut zam teklifinin işçiler için 'son derece zararlı' olduğunu belirtti.
Lynch, işçilere hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini oylamaları için bir hafta süre verdiğini aktararak, işçilere söz konusu teklifi reddetmelerini tavsiye ettiğini söyledi.
Demiryolu işçilerinin maaşlarına iki yıl içinde kademeli olarak yüzde 8 oranında zam yapılmasını ve Nisan 2024’e kadar işten çıkarma olmayacağının garanti edilmesini talep eden RMT, dün yaptığı açıklamada hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini kabul etmediklerini açıklamıştı.
Avusturya - Tren İstasyonu - Demiryolu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
DÜNYA
Avusturya’da demiryolu işçileri greve gidiyor
28 Kasım, 03:58
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