https://sputniknews.com.tr/20221206/ingilterede-demiryolu-iscileri-noel-arifesinde-greve-gitmeyi-planliyor-1064227500.html

İngiltere'de demiryolu işçileri Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor

İngiltere'de demiryolu işçileri Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor

İngiltere’de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) tarafından yapılan açıklamada, demiryolu işçilerinin Network Rail ile yapılan... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T01:40+0300

2022-12-06T01:40+0300

2022-12-06T01:40+0300

dünya

ingiltere

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işçi

grev

zam

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İngiltere’de demiryolu işçilerinin devlete ait Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı bildirildi. Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch yaptığı açıklamada, "Seyahat edeceklerin gerçekten hayal kırıklığına uğrayacağına, sinirleneceğine ve kızacağına eminim" ifadelerini kullandı ve mevcut zam teklifinin işçiler için 'son derece zararlı' olduğunu belirtti. Lynch, işçilere hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini oylamaları için bir hafta süre verdiğini aktararak, işçilere söz konusu teklifi reddetmelerini tavsiye ettiğini söyledi.Demiryolu işçilerinin maaşlarına iki yıl içinde kademeli olarak yüzde 8 oranında zam yapılmasını ve Nisan 2024’e kadar işten çıkarma olmayacağının garanti edilmesini talep eden RMT, dün yaptığı açıklamada hükümetin sunduğu 2022 ve 2023'te her yıl yüzde 4’lük zam teklifini kabul etmediklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221128/avusturyada-demiryolu-iscileri-greve-gidiyor-1063906228.html

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ingiltere, demiryolu, işçi, grev, zam