https://sputniknews.com.tr/20221128/avusturyada-demiryolu-iscileri-greve-gidiyor-1063906228.html

Avusturya’da demiryolu işçileri greve gidiyor

Avusturya’da demiryolu işçileri greve gidiyor

Orta Avrupa ülkesi Avusturya’da yaklaşık 50 bin demiryolu çalışanı toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığı için yarın ülke genelinde bir günlük 'uyarı... 28.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-28T03:58+0300

2022-11-28T03:58+0300

2022-11-28T03:58+0300

dünya

avusturya

demiryolu

işçi

grev

sendika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1063906325_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2bacbdc3dfe8e6e61b9afddb7a386e0c.jpg

Avusturya'da demiryolu çalışanları ve işverenler arasında uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesinin 5'inci oturumunda tarafların anlaşamaması üzerine sendikalar, pazartesi ülke genelinde greve gitme kararı aldı.Buna göre, Avusturya genelinde ulusal, bölgesel ve uluslararası tren trafiğine bir günlük ara verilecek.Görüşmelerde çalışanları temsil eden VIDA Sendikası, işçilerin maaşlarının aylık 400 euro artırılmasını talep ederken işverenler adına görüşmeye katılan Avusturya Ticaret Odası ise bu artışı yüksek bularak görüşmelerin başından itibaren öne sürdüğü 200 euro zam ve bir kereliğe mahsus 1000 euro prim önerisinden taviz vermiyor.Sendika adına görüşmeleri sürdüren Gerhard Tauchner, işverenlerin görüşmelerin başında önerdikleri yüzde 8’lik maaş artışını yüzde 8.44’e yükseltmelerinin yarın düzenlenecek uyarı grevini önleyemeyeceğini belirterek sürecin bu noktaya gelmesinden Ticaret Odasını sorumlu tuttu.Avusturya Ticaret Odası temsilcisi Thomas Scheiber de 'sendikanın gerçek dışı önerisiyle demir yolu bünyesinde yer alan tüm çalışan, iş yeri ve yolcuları rehin aldığını' ileri sürerek söz konusu grev kararının 'sorumsuzca' olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221125/ingilterede-binlerce-hemsire-greve-gitmeye-hazirlaniyor-1063848781.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avusturya, demiryolu, işçi, grev, sendika